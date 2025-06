Caminhos para a paz interior

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Quanto vale uma noite de sono verdadeiramente reparadora? Quanto custa a paz de deitar a cabeça no travesseiro e, em poucos segundos, silenciar a mente? É com essas perguntas que “Mapa da vida” se inicia. O novo livro de Adriana E. Schmitt, psicoterapeuta especializada em Psicologia Analítica, convida o leitor a uma jornada profunda de reconexão com sua essência e propósito.



Lançado pela Literare Books International, o livro mescla ciência comportamental, espiritualidade e práticas terapêuticas acessíveis. Com uma linguagem acolhedora, Adriana apresenta um guia para quem deseja viver com mais leveza, autenticidade e sentido. Com quase uma década de atuação clínica e como consultora emocional, a autora parte da premissa que é possível treinar a mente para substituir padrões negativos por atitudes saudáveis e conscientes. Ferramentas como a imaginação ativa e o uso de afirmações positivas são algumas das chaves apresentadas para transformar a forma como pensamos, sentimos e agimos.



Em “Mapa da vida”, gestos simples ganham novo significado: andar descalço na grama, respirar profundamente, silenciar por alguns minutos. A mensagem é clara: a felicidade está em como escolhemos viver o agora. Com isso, a cada capítulo, o leitor é chamado a assumir as rédeas da própria história, com mais compaixão, clareza e conexão com a própria espiritualidade. Técnicas como a respiração diafragmática, capaz de ativar os hormônios do bem-estar, são apresentadas ao lado de reflexões profundas e relatos da própria trajetória da autora, seus desafios, aprendizados e descobertas.



A obra é ideal para quem enfrenta momentos de estresse, insegurança e desmotivação - oferecendo não promessas ilusórias, mas caminhos reais, baseados em ciência, prática e sensibilidade humana. “Você é a única pessoa com quem estará todos os dias da sua vida. Torne essa convivência a mais leve, amorosa e inspiradora possível”, convida Adriana.

Literare Books International/Divulgação

• Serviço

• Livro: Mapa da vida

• Subtítulo: O que todos deveriam saber sobre felicidade, paz interior e sucesso na vida!

• Autora: Adriana E. Schmitt

• Editora: Literare Books International

• Páginas: 128

• Preço: R$ 59,90 (físico)

• Onde encontrar: https://loja.literarebooks.com.br/; Amazon