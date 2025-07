Atenção para quem quer perder peso: especialista diz que estresse engorda

De acordo com pesquisa realizada pela Fiocruz, até 2044 quase metade dos adultos brasileiros (48%) ão obesidade e outros 27% estarão com sobrepeso. É nesse contexto que chega ao Brasil o livro Nação Cortisol: Por que o estresse engorda e acaba com a sua saúde, do especialista em nutrição e fisiologia do estresse, Shawn Talbott.

Psiconutricionista, doutor em bioquímica nutricional e mestre em ciência do esporte, o autor se dedica há mais de 20 anos ao estudo da conexão entre alimentação, metabolismo e saúde mental. Formado em nutrição esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional, já orientou atletas olímpicos e de elite. Nesta obra, ele apresenta uma metodologia viável e eficaz, que vai desde pausas estratégicas e alongamentos ao longo do dia, até orientações específicas sobre alimentação e suplemento.

Baseado em anos de pesquisas, o autor explica que altos níveis de cortisol (hormônio ligado à resposta do corpo ao estresse) desencadeiam um ciclo prejudicial: fome excessiva, escolhas alimentares ruins, acúmulo de gordura abdominal, cansaço persistente, dificuldade para dormir e queda da libido. Além disso, desequilíbrios hormonais como a redução da testosterona e a atuação da enzima HSD nas células de gordura tornam a perda de peso ainda mais difícil.

Antes de apresentar as estratégias práticas para romper esse padrão, Talbott introduz o conceito de “Tipo C”, que representa o grupo de pessoas com rotinas marcadas por pressa constante, sensação de sobrecarga e exposição prolongada ao cortisol. Por meio de um teste presente no livro, o leitor pode identificar o próprio nível de exaustão (baixo, moderado ou alto) e entender quais áreas precisam de atenção para recuperar o equilíbrio metabólico e hormonal.

Para ajudar nesse processo, o autor apresenta o programa SENSE, sigla em inglês para gerenciamento de Estresse, Exercício, Nutrição, Suplementação e Avaliação. A proposta é atuar simultaneamente nos principais eixos que afetam o metabolismo e os níveis hormonais, rompendo o ciclo de ganho de peso causado pelo estresse. O programa, testado com milhares de pessoas (inclusive o próprio Talbott) demonstrou resultados consistentes, incluindo perda de gordura corporal sem comprometer a massa magra, melhora no humor, aumento da energia e reequilíbrio hormonal.

No lugar de grandes transformações ou dietas mirabolantes, o especialista orienta o leitor a implementar mudanças pequenas, simultâneas e sustentáveis, capazes de se encaixar em rotinas agitadas. Alongar o corpo durante o expediente, caminhar alguns minutos ao ar livre, incluir proteínas magras e vegetais coloridos nas refeições e definir um horário fixo para dormir e acordar são algumas das orientações presentes em Nação Cortisol.

Além disso, o método apresentado por Talbott aborda a importância de prever e controlar (sempre que possível) os estímulos ao estresse no dia a dia. O autor explica que o corpo responde melhor a situações estressantes quando há algum grau de previsibilidade e senso de controle. Planejar as tarefas do dia com antecedência, reduzir as notificações do celular e estabelecer pausas programadas ao longo do dia, são algumas ações simples, mas eficientes, que ajudam a modular a produção de cortisol e evitar o estado de alerta constante.

Este livro aponta para um fenômeno coletivo: uma sociedade inteira condicionada a funcionar sob pressão constante, com impactos diretos sobre a saúde física e mental. O título não é metafórico: o autor argumenta que a humanidade vive uma era marcada por altos níveis de cortisol, transformando o estresse crônico em um traço comum. Ao combinar ciência, experiência clínica e estratégias acessíveis, o especialista propõe uma nova forma de compreender o ganho de peso e os desequilíbrios hormonais, deslocando o foco da culpa individual para uma abordagem mais ampla, realista e eficaz de bem-estar.

Ficha técnica

Título: Nação Cortisol

Autor: Dr. Shawn Talbott

Tradutor: Manuel Antunes

Editora: Citadel

Número de páginas: 400

Preço: R$ 76,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre o autor

Shawn Talbott é um cientista especializado em nutrição, psicologia e desempenho humano. Sua pesquisa se concentra no uso de produtos naturais – como suplementos, fitoterápicos e alimentos funcionais – para promover energia física, clareza mental e bem-estar emocional. Pioneiro no campo emergente da psicologia nutricional, ele investiga a conexão entre alimentação e humor, com foco especial no eixo intestino-cérebro. Com formação em nutrição esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional e estudos em empreendedorismo no MIT, Talbott também já orientou atletas olímpicos e profissionais em diversas modalidades. Como autor, educador e desenvolvedor de produtos, lançou best-sellers traduzidos para vários idiomas e criou suplementos com mais de US$ 1 bilhão em vendas. Atualmente, vive em Massachusetts, onde atua como diretor científico da Amare Global e lidera o primeiro retiro de bem-estar mental do mundo.