O poder do visual: cinco dicas para homens elevarem a autoestima

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Quando o assunto é a aparência, é comum imaginar que o público masculino é mais seguro de si do que as mulheres. Mas será que isso corresponde à realidade? Uma pesquisa realizada em 2022 pelo Instituto Ideia mostrou que 47% dos homens brasileiros se consideram bonitos, 44% se veem como “na média” e apenas 3% se acham feios. Para quem sente que a apresentação já não acompanha a autoestima, talvez seja a hora de rever alguns hábitos.



A proximidade do Dia Nacional do Homem, em 15 de julho, é uma oportunidade para refletir sobre autocuidado e bem-estar, e uma das formas mais acessíveis de fazer isso é investindo na própria figura. Mudanças simples na maneira de se mostrar ao mundo podem melhorar a autopercepção e até influenciar como os outros o enxergam.





A esteticista Arlise Sousa Carvalho, responsável técnica da Homenz, que tem foco em saúde e estética masculina, compartilha cinco orientações para renovar o amor-próprio com autenticidade:



Valorize o cuidado com o rosto



“A pele é a primeira coisa que as pessoas percebem. Quando está bem cuidada, transmite saúde, atenção e até profissionalismo. Uma face hidratada vai além da estética: é um reflexo de autocuidado”, observa. Ela recomenda iniciar com uma rotina de limpeza e hidratação adequada ao tipo de cútis, mas também sugere investir em tratamentos especializados. “A limpeza de pele profissional remove impurezas profundas, o peeling de diamante renova a textura e o ácido hialurônico é excelente para quem busca harmonia facial”, orienta a especialista.



Escolha o corte de cabelo ideal



“Os fios moldam o rosto, definem o estilo e influenciam diretamente na segurança com que o homem se posiciona no mundo”, comenta Arlise. Para quem enfrenta queda capilar, ela reforça que há alternativas eficazes. “Tratamentos como MMP, LED terapêutico e, em casos mais avançados, o transplante são excelentes aliados. É um investimento que impacta não só o visual, mas também a autoconfiança.”



Cuide da barba e do bigode



“Considerada a maquiagem do homem, a barba transmite identidade. O visual mais desejado ainda é aquele com fios preenchidos e alinhados. No entanto, por questões genéticas, hormonais ou hábitos diários, nem todos conseguem alcançar esse resultado naturalmente”, explica. A boa notícia é que isso pode ser tratado. “Hoje utilizamos LED para estimular o crescimento e protocolos com ativos que fortalecem os fios e preenchem falhas. Isso transforma não só a aparência, mas também a percepção de masculinidade.”



Invista no seu corpo



“O corpo fala. Ele revela escolhas, valores e como lidamos com o nosso bem-estar”, ressalta Arlise. Ela destaca que os cuidados corporais também envolvem estratégias estéticas. “Combinações como radiofrequência para flacidez, enzimas para gordura localizada e protocolos personalizados de emagrecimento, somadas à prática regular de exercícios, podem ser o impulso necessário para se sentir bem consigo mesmo”.





Alimente-se bem e hidrate-se



“A saúde começa de dentro para fora. Não adianta usar os melhores produtos se o organismo não está nutrido e bem hidratado. Alimentação equilibrada impacta diretamente na pele, nos cabelos e até no humor”, completa a especialista. Segundo ela, adotar uma rotina consistente é essencial para manter os resultados.



Busque um espaço especializado



“Mais do que estética, nosso trabalho envolve escuta, acolhimento e transformação. Homens também enfrentam inseguranças e questões que precisam ser tratadas com respeito. Ter um ambiente acolhedor para isso é libertador”, reforça a esteticista.





