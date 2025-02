Dificuldade de respirar após a rinoplastia é normal?

A rinoplastia ainda hoje figura entre as cirurgias plásticas mais populares em todo o mundo. Porém, muitas pessoas que desejam se submeter ao procedimento têm medo do procedimento prejudicar a respiração. Mas a verdade é que a cirurgia, dependendo do caso, pode até melhorar a capacidade respiratória.

No entanto, é fato que, nos primeiros dias após a rinoplastia, a respiração pode ficar mais difícil, o que é uma reação normal e esperada, segundo o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS). “Essa dificuldade de respirar é causada pelo inchaço que surge após a cirurgia, mas melhora conforme esse edema mais significativo diminui, o que acontece em cerca de duas semanas”, diz o médico.

De acordo com o especialista, o edema é normal após uma cirurgia plástica, sendo impossível evitá-lo completamente. Mas, atualmente, existem técnicas como a rinoplastia ultrassônica que, por não utilizar martelo para fraturar o osso, causa menor inchaço e hematomas, tornando a recuperação mais rápida e tranquila.

“Cirurgias nas quais são realizadas fraturas no osso nasal costumam resultar em um inchaço um pouco maior. Mas na rinoplastia ultrassônica é utilizado um aparelho que, por meio de vibrações, permite ao cirurgião remodelar o osso e realizar a fratura nasal necessária para o procedimento de forma menos traumática”, diz o médico, que acrescenta que, além da técnica, outros fatores também podem influenciar na intensidade e duração do inchaço, que varia de pessoa para pessoa. “Por exemplo, pacientes com pele grossa e muito oleosa tendem a apresentar um edema maior, que também leva mais tempo para desaparecer.”

Cuidados na recuperação

Apesar de inevitável, o inchaço pode ser minimizado por meio de alguns cuidados, por exemplo, com a alimentação. “No pós-operatório, reduza o consumo de sódio e evite alimentos muito quentes nos primeiros dias após a cirurgia, pois podem aumentar o edema e facilitar sangramentos. Além disso, beba muita água e invista em frutas e legumes ricos em fibras, pois eles ajudam no bom funcionamento intestinal”, afirma o médico. Além disso, é fundamental também evitar o consumo de álcool e o tabagismo. “Ambos são vilões da recuperação e cicatrização, portanto, corte esses dois componentes já nas semanas anteriores à cirurgia caso queira uma boa recuperação”, diz o cirurgião. Também dê prioridade a um repouso adequado. “Ficar com a cabeça elevada nos primeiros dias pós-cirurgia ajuda a melhorar o edema. Compressas frias também podem ser benéficas.”

Segundo Paolo, o inchaço e os hematomas tendem a diminuir após cerca de duas semanas, mas, até o primeiro mês, também pode haver sangramento no nariz. De qualquer forma, uma semana após a cirurgia o paciente já pode voltar a exercer atividades sociais e a trabalhar fora de casa. “Depois do primeiro mês, a exposição solar e a prática de exercícios físicos estão liberadas e também grande parte do inchaço desaparece. No entanto, é comum sentir certa dormência do nariz por até seis meses após a cirurgia e o resultado definitivo do procedimento tende a demorar até um ano para ficar definitivo”, finaliza o cirurgião plástico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia!