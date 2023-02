Rinoplastia funcional pode melhorar respiração, sono e até enxaqueca

Embora muitas pessoas não saibam, existem diferenças entre a rinoplastia funcional e a estética. E é até possível fazer uma cirurgia que atenda a essas duas demandas, segundo o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Iisaps) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS). Embora muitas pessoas não saibam, existem diferenças entre a rinoplastia funcional e a estética. E é até possível fazer uma cirurgia que atenda a essas duas demandas, segundo o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Iisaps) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS).









“Todos nós temos ‘carne esponjosa’, porém em algumas pessoas elas podem estar de um tamanho maior que o ideal e causar obstrução na passagem de ar pelo nariz. Para melhorar isto, é feita a turbinectomia, que consiste na redução dos cornetos nasais, sobretudo os cornetos inferiores (temos três cornetos de cada lado da via aérea)”, explica o profissional. Esse tipo de rinoplastia também pode melhorar o sono e até a enxaqueca.





O médico explica que, com relação ao septo nasal, a maioria da população, em torno de 80%, tem algum grau de desvio. No entanto, não necessariamente é um desvio que impacte muito na respiração. “Dessa forma, pode não ser necessária uma cirurgia. Em casos de desvios mais acentuados, a rinoplastia funcional é o procedimento que irá tratá-los através de incisões que ficam dentro do nariz”, explica.





Além dos desvios de septo e da hipertrofia de cornetos, a rinoplastia funcional também é capaz de tratar as insuficiências de válvulas nasais, de acordo com o médico. “No nariz, temos duas válvulas nasais: a interna e a externa. Elas são regiões anatômicas do nariz muito importantes na passagem de ar. Uma dificuldade de respirar pelo nariz pode ser decorrente de uma insuficiência dessas válvulas e que precisa de tratamento específico, em geral através do uso de cartilagens para fortalecer e abrir as válvulas para a passagem de ar”, conta.





Outro benefício que a rinoplastia funcional pode trazer aos pacientes é a melhora das dores de enxaqueca. “As dores de cabeça podem ser decorrentes de alterações nasais, como desvios de septo e hipertrofia de cornetos. Nesses casos, os pacientes têm dores tipicamente atrás dos olhos ou mesmo ao redor da órbita, que muitas vezes se assemelham a quadros de sinusite. Isso se dá pelo fato de a mucosa interna do nariz ter inervação de nervos sensitivos, que podem ser estimulados a partir de alterações no fluxo de ar ou pontos de contato internos”, diz o médico, que é membro da Sociedade de Cirurgia de Enxaqueca (EUA)





O Dr. Paolo explica que pacientes com quadros recorrentes de sinusite também podem ser tratados por meio da rinoplastia funcional, em que se acessam os seios da face e pode, por exemplo, desobstruir a drenagem dessas estruturas, evitando o acúmulo de secreção e a ocorrência de infecções.





O médico destaca que é muito comum que pacientes tenham queixas funcionais e também desejem alterações estéticas no nariz e, nesses casos, as duas cirurgias podem ser feitas ao mesmo tempo. “Isso porque, na rinoplastia estética, muitas das manobras realizadas visam também fortalecer e melhorar as válvulas nasais. Portanto, a estética do nariz passa também pela parte funcional.”





Segundo ele, “o paciente pode procurar um médico cirurgião plástico para conduzir o procedimento estético, mas o diagnóstico do especialista pode demonstrar a importância de se juntar essas demandas, permitindo, além de tornar o nariz esteticamente mais agradável e harmonioso, também corrigir problemas anatômicos que possam limitar a capacidade respiratória do paciente”.





Para o correto diagnóstico, é importante que o cirurgião solicite os exames pré-operatórios para análise completa da estrutura e anatomia do nariz. “O médico não vai submeter um paciente a uma rinoplastia funcional se as estruturas anatômicas do nariz não apresentarem disfunções. A dificuldade respiratória também pode estar associada a outros problemas que não o nariz, e o paciente pode ser encaminhado para o especialista adequado”, observa.





“Por fim, é importante ressaltar que muitos pacientes relatam boas consequências para o sono após uma rinoplastia funcional. Deformidades do nariz e problemas nos seios da face podem impactar em dificuldades respiratórias de longo prazo, fortes dores de cabeça relacionadas aos problemas nos seios da face e dificuldades para dormir, principalmente por conta do ronco. A rinoplastia pode ser combinada com a septoplastia, com benefícios para pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, uma das causas do ronco”, afirma.





“Mas, antes de optar por um procedimento no nariz, é fundamental conversar com um cirurgião plástico especialista para a indicação correta do melhor tratamento para o seu caso e a explicação de todo o processo de recuperação”, diz.