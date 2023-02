Como encontrar e conquistar o formato ideal para o seu nariz?

Cirurgião plástico alerta que a ideia de que exista um único formato ideal de nariz é justamente o que causa exageros e resultados artificiais (foto: FREEPIK/Divulgação)

Nariz é uma parte especial do rosto. Pode ser arrebitado ou ter influências gregas. Tive uma prima que implicava tanto com o nariz que resolveu, um belo dia, arriscar a mudar seu formato. Bateu no Ivo Pitanguy, ele avaliou suas queixas e concluiu com algo absolutamente inesperado: “Você não precisa de operar o nariz, precisa mesmo é de aumentar o queixo”. Ela levou o maior susto, porque ele era famoso e considerado o maior cirurgião do Rio. Ela pensou, avaliou e resolveu se submeter à sugestão do craque. O resultado a deixou muito feliz e resolveu seu problema de uma vez. Nariz é uma parte especial do rosto. Pode ser arrebitado ou ter influências gregas. Tive uma prima que implicava tanto com o nariz que resolveu, um belo dia, arriscar a mudar seu formato. Bateu no Ivo Pitanguy, ele avaliou suas queixas e concluiu com algo absolutamente inesperado: “Você não precisa de operar o nariz, precisa mesmo é de aumentar o queixo”. Ela levou o maior susto, porque ele era famoso e considerado o maior cirurgião do Rio. Ela pensou, avaliou e resolveu se submeter à sugestão do craque. O resultado a deixou muito feliz e resolveu seu problema de uma vez.





04:00 - 10/02/2023 Vai viajar com crianças? Confira dicas para evitar acidentes O caso dela não é tão raro quanto parece. Não são raras as mulheres que, antes de tomar coragem para fazer uma rinoplastia e antes mesmo de visitar um cirurgião, passam tempos na internet buscando fotos de celebridades para encontrar o nariz perfeito. Mas se esse é o seu caso, saiba que essa é uma busca sem fim, pois, de acordo com o cirurgião plástico Paolo Rubez, não existe apenas um único formato ideal de nariz. “A verdade é que existem vários. Isso porque o formato perfeito do nariz é aquele que melhor se adequa às características de sua face e contribui para a harmonia facial, sendo assim exclusivo para cada paciente. Ou seja, não adianta pedir que o cirurgião modifique seu nariz para ficar igual ao de uma celebridade específica, pois, provavelmente, o nariz dela está longe do formato ideal para o seu rosto”, diz o médico.





Segundo o cirurgião plástico, a ideia de que exista um único formato ideal de nariz é justamente o que causa os exageros e resultados artificiais que muitos temem quando o assunto é rinoplastia. “O objetivo da rinoplastia não deve nunca ser deixar seu nariz parecido com o de outra pessoa, mas sim modificá-lo de forma a realçar as suas melhores características. Assim, não somente resultando em um nariz natural e bonito, mas também melhorando a harmonia facial como um todo”, explica. Mas, afinal, como encontrar e conquistar o formato ideal para seu nariz? Confira as dicas do especialista:





• Escolha o profissional corretamente – Um dos fatores mais importantes para conquistar o nariz perfeito é buscar por um cirurgião plástico devidamente certificado e experiente, pois é papel do médico avaliar o formato e o tamanho ideal do nariz para cada paciente, de forma que resulte em uma maior harmonia entre os diferentes elementos da face.





• Converse bastante com o médico – É de grande importância que o médico e o paciente conversem profundamente para alinhar os objetivos e as expectativas quanto ao procedimento. “É preciso ter expectativas realistas sobre o resultado da cirurgia e ser honesto consigo mesmo sobre o que deseja. O cirurgião está lá para ouvir, oferecer conselhos e ajudar a definir o formato ideal para cada paciente, de modo que o resultado seja satisfatório”, diz Paolo.





• Esteja aberto aos conselhos de seu médico – É importante que você escute seu médico, já que apenas ele poderá realizar uma avaliação e dizer quais as melhores opções de procedimentos para alcançar seu formato ideal de nariz. Não adianta, por exemplo, querer realizar grandes alterações no nariz através da rinomodelação, já que, apesar de ser menos traumático, o procedimento, que consiste na aplicação de substâncias injetáveis para modificar o nariz, é limitado, não sendo indicado para qualquer situação.





Nesses casos, o cirurgião plástico poderá recomendar técnicas de rinoplastia menos traumáticas, como a rinoplastia ultrassônica, na qual é utilizado um aparelho que emite vibrações ultrassônicas para tratar a parte óssea do nariz de forma menos traumática. “Essa técnica tem a vantagem de ser mais precisa e preservar estruturas importantes do nariz, como cartilagem, mucosa e vasos sanguíneos presentes na região, resultando em menos inchaço, sangramento, hematomas e inflamação no período pós-operatório, o que faz com que a recuperação seja mais rápida e tranquila”, destaca.





O especialista ainda ressalta que, por ser mais precisa, os resultados da rinoplastia ultrassônica também são mais previsíveis, além de ocasionar cicatrizes menos aparentes, já que, nesse procedimento, não há necessidade de incisões na parte externa do nariz. “Geralmente, o resultado definitivo da rinoplastia tradicional é alcançado em 6 a 12 meses. Mas na rinoplastia ultrassônica esse período tende a ser menor, justamente por causar menos inchaço.”





Em alguns casos, é possível até mesmo que o cirurgião não recomende a rinoplastia como solução, mas sim outra cirurgia, como a mentoplastia ou a perfiloplastia. “Isso porque, muitas vezes, não é o nariz o responsável pelo incômodo estético, mas sim o queixo, cujo tamanho pode aumentar ou diminuir o tamanho percebido do nariz”, explica Paolo.