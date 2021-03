Tratamentos estéticos ou pequenas cirurgias plásticas exigem cuidados especiais após os procedimentos (foto: Spa Premier/Divulgação)





Ninguém ignora que a pandemia, que obriga todos a ficar em casa, tem sido aproveitada para pequenas cirurgias plásticas, que não demandam internação hospitalar demorada. Isso acontece porque existem inúmeras possibilidades de tratamentos faciais, desde injetáveis e tecnologias com e sem downtime (tempo de recuperação). Mas existe um manual de bons hábitos para adotar após um procedimento – e uma lista de coisas que você deve evitar ao máximo.





“Após uma sessão de tratamento facial, sua pele tende a ficar supersensível. Por isso, é necessário tomar certos cuidados, que incluem a não exposição ao sol e também deixar de usar alguns cosméticos. Mas não é só isso: a alimentação também influencia para evitar uma piora no inchaço e na inflamação”, diz o cirurgião plástico Mário Farinazzo. A seguir, o médico indica o que você pode e o que não deve fazer após um procedimento facial:

Evite cutucar sua pele: deve tentar evitar isso o tempo todo, mas a pele fica especialmente sensível nos primeiros dias depois de um tratamento facial. “Ficar cutucando o rosto pode inflamar e irritar mais a pele. Além disso, como ela não está cicatrizada, levar a mão ao rosto pode infeccionar a região”, diz o cirurgião plástico.





Evite maquiagens e produtos para a pele: se seu rosto ficou vermelho por conta de um laser, um microagulhamento robótico ou até mesmo uma cirurgia plástica como rinoplastia ou blefaroplastia, essa definitivamente não é a hora de usar um produto facial. “O ideal é que no primeiro e no segundo dias você não use produtos cosméticos, a menos que essa seja uma orientação médica para potencializar os tratamentos”, diz Mário.





Cuidado ao lavar o rosto: lembre-se de que sua pele fica ultrassensível após um tratamento facial, então precisa ter cuidado com isso. Muitas vezes, a manipulação da pele durante o tratamento facial pode romper a barreira cutânea, por isso é melhor usar produtos de limpeza suaves e hidratantes. Esqueça ingredientes como ácidos glicólico e salicílico. Um cuidado maior também deve acontecer com tônicos de limpeza, que em muitos casos são à base de álcool ou outros ingredientes adstringentes.





Resista ao sol, piscina, sauna e banhos quentes: pode ser tentador em alguns casos, mas a exposição solar gera mais danos desnecessários a uma pele que acabou de ser tratada, o que piora a inflamação e o inchaço – o que também vai ocorrer com o calor de sauna e banhos quentes. No caso do cloro da piscina, ele pode ser altamente irritante.





Reagende seu treino: se você não teve a chance de malhar antes do tratamento facial, pode ficar tentado a fazer isso logo depois, mas espere pelo menos um dia – dependendo do tratamento. “O aumento do calor na pele e do suor podem ser irritantes para a pele recém-estimulada”, diz o especialista. “No caso de uma cirurgia plástica, mesmo uma rinoplastia, o retorno à prática de atividades físicas deve ser gradual. Em um mês é possível iniciar atividades leves, como a caminhada, e, a partir do segundo ou terceiro mês voltar à prática de exercícios mais pesados, como a musculação. Atividades que envolvam o risco de trauma, como lutas, esportes de grande contato físico ou até mesmo a dança, devem ser realizadas com muita cautela e é imprescindível informar o médico quanto ao seu início”, detalha Mário Farinazzo.





Respeite o repouso: quando um médico orienta alguns dias de repouso, significa que esse tratamento tem um downtime (tempo de recuperação), não só em cirurgias (mas especialmente no caso delas). “Muitos tratamentos ablativos, ou seja, que causam danos à primeira camada da pele (e isso inclui lasers, radiofrequência micruagulhada e outras tecnologias), exigem que o paciente respeite um período de repouso para evitar que o contato com sol, partículas de poluição ou sujidades inflamem mais a pele”, diz o médico. “Também é necessário tomar alguns cuidados com acessórios, como óculos. Por conta do peso que a armação dos óculos proporciona à estrutura do nariz, podem ocorrer algumas deformações. Durante a recuperação da rinoplastia, a orientação é para que o uso dos óculos seja evitado e, em média, retorne apenas após 30 dias, se possível”, explica Mário.





Alimente-se bem: a ordem geral é evitar qualquer coisa que piore a inflamação. Então, lembre-se de incluir seus hábitos alimentares nesse roteiro. “Tudo em excesso faz mal, mas carboidratos de alto índice glicêmico e alimentos ricos em sódio são especialmente ruins nesse período de recuperação, pois pioram o inchaço e dificultam a cicatrização correta. Por outro lado, frutas, vegetais, legumes, proteínas e gorduras boas fornecerão os nutrientes necessários para melhora da cicatrização e diminuição do inchaço”, afirma.