Dê uma assinatura impressa do EM para seu pai e ganhe outra digital

Qual foi o presente escolhido nos últimos três anos para seu pai? Ferramentas? Gravatas? Sapatos? Pijamas? Kits churrasco? Roupas...? Pois chegou a hora de inovar e o Estado de Minas vai ajudá-lo na escolha do presente para seu pai. Que tal fazer uma assinatura impressa do EM para presentear no Dia dos Pais e ainda ganhar outra assinatura digital?

Por que dar de presente uma assinatura do Estado de Minas impressa para o seu pai? Veja algumas vantagens:





NOTÍCIAS ALÉM DOS FATOS: Informação e opinião de qualidade, principais notícias de Minas do Brasil e do mundo com a credibilidade que só o Estado de Minas tem.





CONTEÚDO MULTIPLATAFORMA: Seu pai terá acesso diário a versão digital do jornal através dos nossos aplicativos em Android, iOS e em nosso site, como vídeos, especiais interativos e imersivos, podcasts e a edição do jornal digitalizada. E você receberá, com toda a comodidade, os jornais no seu endereço, além de ter acesso à versão digital.





TIME DE COLUNISTAS: Mais de 40 colunistas, profissionais renomados que escrevem diariamente sobre temas como comportamento, política, economia, esportes, educação, tecnologia, entretenimento, dentre outros. (Acesse em.com.br/colunistas e conheça todo o time).





CLUBE A ESTADO DE MINAS: Os nossos assinantes merecem outras vantagens. Por isso, o Clube A Estado de Minas garante mais de 30 mil ofertas em produtos e estabelecimentos em todo o Brasil. Economize em compras, cuide-se mais, renove a sua casa e amplie o seu conhecimento.

Acesso ilimitado aos conteúdos exclusivos para assinantes no em.com.br e possibilidade de comentar com exclusividade nas matérias.





COMO ASSINAR o Estado de Minas impresso para dar de presente e garantir uma assinatura digital para você? Envie a mensagem "Quero presentear o meu pai com uma assinatura do Estado de Minas" para a nossa Central de Atendimento e garanta esse presentão para o seu pai.

Para divulgar melhor a oportunidade, a equipe de Marketing do Estado de Minas criou uma campanha com anúncios para jornal, divulgação na programação da TV Alterosa e peças para WhatsApp, e-mail MKT e Instagram.

Serviço





Assine o Estado de Minas impresso para presentear no Dia dos Pais e ganhe uma assinatura digital para você.





Central de Atendimento ao Assinante: WhatsApp -

(31) 99402-0234

E-mail - fale.conosco@em.com.br





1 - Promoção válida para

assinatura impressa na

modalidade semestral ou anual.





2 - Verificar se o seu endereço

está dentro da rota de entrega do Estado de Minas.