Leitura se consolida como líder em vendas de livros no Brasil

Em constante expansão, a empresa planeja instalar mais 10 unidades este ano (foto: Leitura/Divulgação )



Com mais de meio século de vida, a Livraria Leitura segue escrevendo sua história de sucesso. Fundada em 1967, em Belo Horizonte, a Livraria Leitura faz parte da cultura da cidade. Ao oferecer uma larga variedade de livros, revistas, presentes, artigos de papelaria e suprimentos de informática, a Leitura rompeu as serras mineiras para se transformar na maior rede de livrarias físicas do Brasil. Com lojas espalhadas por todo o país, a empresa mantém sua missão de incentivar o hábito da leitura e promover a cultura no país. Com base nos dados fornecidos pela empresa, no ano passado, a Livraria Leitura registrou aumento de 31,06% em relação às vendas de 2021.

EVENTOS

Acompanhando as mudanças globais, a Livraria Leitura se especializou na realização de eventos. Suas lojas, como sempre foram pontos de encontros, passaram a oferecer eventos literários, como lançamentos de livros, sessões de autógrafos e contações de histórias. Além disso, conta com serviços como o “Nossa Leitura”, um programa de curadoria em que clientes podem conhecer grandes títulos da literatura nacional e estrangeira a partir da indicação dos colaboradores da própria Leitura.

“SEMPRE LEITURA”

A rede possui o programa de fidelidade “Sempre Leitura”, no qual o cliente acumula pontos a cada compra realizada, que podem ser trocados por descontos em novas compras, a partir de 1.000 pontos. O Programa também disponibiliza uma plataforma online para que o cliente possa se cadastrar e acompanhar seus pontos e benefícios (https://sempreleitura.leitura.com.br/). “A Leitura sempre investe em novas soluções para aprimorar a eficiência das operações e otimizar processos, pensando em melhorar a experiência dos clientes, com bom atendimento, serviços de qualidade, propostas inovadoras e a atualização constante do catálogo de produtos”, afirma Marcus Teles, Presidente da rede.

EXPANSÃO

A Leitura, hoje com 99 unidades, pretende abrir sete lojas este ano. Líder de mercado, a rede está em busca de pontos para inaugurar uma megaloja em São Paulo. A empresa tem cerca de 30 unidades com pelo menos mil metros quadrados. A ideia é abrir uma operação do tipo na maior metrópole do país até 2024. Por ora, Teles projeta ainda mais 10 inaugurações para o ano que vem.