Festival Botecar volta a "temperar" a atmosfera mágica dos bares de BH

O Festival Botecar vai proporcionar uma autêntica experiência gastronômica aos participantes



O belo-horizonte tem motivos de sobra para conjugar com mais alegria o verbo "botecar" nos próximos dias. Além do calor intenso que está fazendo na capital mineira, começa nesta terça-feira (31) a 7ª edição do Botecar, o concurso mais raiz da "cultura de boteco" da cidade. Com o tema mineiridade na culinária, o evento reúne 37 tradicionais botecos da capital, oferecendo um circuito delicioso para os apreciadores do tempero mineiro e a bebida gelada.

O evento é também uma celebração. Será o primeiro após a pandemia, o que gera grande expectativa nos proprietários e funcionários dos estabelecimentos, bem como no cliente. O público é que elege o prato mais saboroso do concurso, que será disputado no período de 31 de outubro a 30 de novembro. Os preparativos às vésperas vão além da cozinha. Para receber bem os consumidores, os botecos cuidam atentamente dos detalhes. O objetivo é proporcionar uma experiência gastronômica bem diferente aos visitantes.

Antônio Lúcio Martins, organizador do festival, explica que os botecos foram incentivados a usar a criatividade nos pratos e na decoração, para criar uma atmosfera propícia para o Botecar. "Vamos pesquisar a nossa história, nossas festas religiosas, a evolução da nossa gastronomia, partindo da famosa cozinha dos tropeiros, passando pela cozinha das fazendas, pelas influências dos nossos imigrantes, chegando aos tempos atuais com a moderna cozinha mineira", incentiva.









Pratos para todos os

gostos e bolsos





De acordo com o regulamento, cada boteco deverá elaborar seu tira-gosto com concepção livre, mas dentro do tema mineiridade. Os preços recomendados ficam entre R$ 30 a R$ 40. O objetivo é valorizar a culinária de boteco raiz, reforçar a identidade da cidade como a capital nacional dos botecos e homenagear a riqueza e a diversidade da culinária tradicional. "Pretendemos trazer de volta aquele ambiente familiar encontrado nas mesas dos botecos de Belo Horizonte. Esperamos um público ávido pelo retorno às ruas. Vamos encher os bares participantes de pessoas prontas a comemorar nossa hospitalidade e nossa mineiridade no cardápio mais que acolhedor", comemora Antônio.

Não é apenas o "sabor" que irá determinar o campeão. O cliente vota usando critérios como sabor do tira-gosto, temperatura da bebida, ambiente e atendimento. O voto será registrado por meio de um QR code, disponibilizado nos botecos, e direcionado para a plataforma de votação, digital. A nota do público representará 50% do total de votos, na apuração final. A outra metade da avaliação será feita por um júri especializado.

O Botecar conta com promoção do jornal Estado de Minas, da TV Alterosa, do Portal Uai e da Revista Encontro. O patrocínio é da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur, da Petra, cerveja oficial do festival e da DelMaipo. O Festival Botecar integra as atividades da 1° Edição da Bienal de Gastronomia de Belo Horizonte, que tem a maior parte dos eventos em outubro. A capital mineira recebeu, em 2019, o título de Cidade Criativa da Unesco pela Gastronomia, passando a integrar o grupo de cooperação internacional entre cidades que têm atividades criativas como propulsoras do desenvolvimento sustentável.

"A GENTE SE VÊ POR AÍ"

Uma das premissas da publicidade é a criatividade para abordar temas sensíveis para a sociedade. E o projeto "A Gente se Vê por Aí", criado através do Edital BH nas Telas, da Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, é um bom exemplo. Ele será lançado gratuitamente nesta segunda-feira. O jogo tem objetivo de apresentar cenários da capital mineira e seus personagens diversos da comunidade LGBTQIA+, e pretende estimular o debate sobre a diversidade sexual, por meio do diálogo dos protagonistas e da interatividade com os jogadores.





CENAS DE BH

Quatro personagens LGBTQIA de Belo Horizonte se encontram em um bar e contam suas histórias diante de cenários conhecidos da capital, como a Praça da Liberdade, a Rua Sapucaí, o Parque Municipal, o Viaduto de Santa Teresa, a Praça da Savassi e o Edifício Maletta. Esse é o ambiente das cenas do projeto, que consiste em um game para computador do gênero visual novel, voltado para a narrativa, que acompanha a história de personagens através de diálogos. Veja outros detalhes no instagram.com/agntseveporai/.





PRÊMIO MERCANTIL

As inscrições para o 1º Prêmio Mercantil de Jornalismo ficam abertas até 20 de novembro. Serão distribuídos R$60 mil em prêmios, nas categorias Mídia Impressa e Mídia Online. Podem se inscrever jornalistas profissionais, com conteúdos voltados ao público 50 . Com o tema "Sonhos prateados", a premiação quer estimular matérias que mostrem os anseios da geração 50 e como ela vem se organizando financeiramente para concretizar os seus planos. Informações e inscrições: https://imprensa.bancomercantil.com.br/premio-mercantil-de-jornalismo/





AMAZON LIDERA

Os investimentos totais com publicidade dos 100 maiores anunciantes do mundo cresceram modestamente em 2022, segundo o relatório global anual do Ad Age. A Amazon ficou em primeiro no ranking dos maiores anunciantes do mundo pelo segundo ano consecutivo, com US$ 20,6 bilhões em investimentos em publicidade e promoção em 2022, aumento de 22%.





DIFERENÇAS

A L'Oréal subiu para segundo lugar, com US$ 12,7 bilhões- 1,4% a mais que o valor de 2021. O crescimento entre os 100 principais anunciantes variou muito por região e categoria. Empresas baseadas nos Estados Unidos aumentaram 8,7% em 2022. Enquanto anunciantes com sede na Europa investiram em mídia em 1,5%, e os da Ásia registraram queda de 11%.