Sobretudo, arte

Casa de Fatima Pinto Coelho em projeto dos arquitetos Fernando Maculan e Mariza Machado Coelho (foto: Fábio Del Re e Carlos Stein)

Localizada nos arredores de Belo Horizonte, a casa projetada pelos arquitetos Fernando Maculan e Mariza Machado Coelho impressiona pela volumetria, aberturas, vãos e terraços estrategicamente planejados. Com vista para as montanhas, o conceito é de uma galeria de arte concebida para abrigar obras de importantes artistas, entre eles Nuno Ramos, Hélio Oiticica e Amílcar de Castro. A composição arquitetônica é organizada através da interseção de dois elementos básicos: um volume longitudinal paralelo à estrada de acesso e estabelecido ao longo do terreno e um volume triangular elevado do solo por uma sequência de finos pilares metálicos. Os interiores, minimalistas, se dividem pelos três níveis da residência.