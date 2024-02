Reclamação comum em consultórios de cirurgia plástica, o nariz é uma das áreas em que as intervenções mais são realizadas. No entanto, muitas pessoas ainda temem passar pela cirurgia, que é conhecida por exigir um longo tempo de recuperação. Mas isso é verdade? De acordo com o cirurgião plástico formado pela UNIFESP e membro da Brazilian Association of Plastic Surgeons (BAPS), Paolo Rubez, a resposta é não. “Apesar de ser uma cirurgia invasiva, assim como grande parte das cirurgias plásticas, o pós-operatório da rinoplastia pode ser rápido e tranquilo - basta que seja realizado com a técnica correta. As novas técnicas, como a rinoplastia ultrassônica, já não utilizam martelo, o paciente não fica mais tão inchado e roxo, a recuperação é mais rápida, e não há mais a necessidade do uso do tampão nasal”, explica o especialista.

O cirurgião plástico explica que a técnica possui influência direta no tempo de recuperação da rinoplastia, que geralmente é menor quando não há necessidade de tratamento das estruturas ósseas. “Na maioria dos casos, a rinoplastia exige internação de 12 horas e repouso total de uma semana. Após sete dias, o paciente pode voltar a exercer atividades sociais e a trabalhar fora de casa. Nessas primeiras semanas, é comum o surgimento de inchaço moderado e hematomas. E, até o primeiro mês, também pode haver sangramento no nariz. Um ponto importante é que a cirurgia de nariz não causa dor no pós operatório ”, alerta o médico. “É importante pontuar que, hoje, o tampão nasal, que era utilizado após a cirurgia para prevenir sangramento, não é mais necessário, pois as novas técnicas tornaram o pós-operatório muito mais tranquilo, proporcionando mais conforto ao paciente”, explica Paolo. Depois do primeiro mês, a exposição solar e a prática de exercícios físicos estão liberadas e também grande parte do inchaço desaparece. “No entanto, é comum sentir certa dormência do nariz por até seis meses após a cirurgia e o resultado definitivo do procedimento tende a demorar até um ano para ficar definitivo”, destaca o cirurgião.

Além disso, muitas pessoas evitavam a cirurgia devido ao modo como era realizada, com o auxílio de um pequeno martelo para fraturar o osso, o que resultava em um longo tempo de recuperação, com presença de inchaço e hematomas. “Mas, com o avanço dos estudos na área da cirurgia plástica, técnicas que prometem reduzir o tempo de recuperação enquanto conferem ótimos resultados vêm surgindo. É o caso da rinoplastia ultrassônica, que consiste no uso de um aparelho que, por meio de vibrações, permite ao cirurgião remodelar o osso e realizar a fratura nasal necessária para o procedimento de forma menos traumática”, explica.

Dessa forma, se realizada por um profissional especializado, a cirurgia vale muito a pena para quem busca por um nariz mais harmonioso ou sofre com problemas funcionais. Realizada sob o efeito de anestesia, a rinoplastia ultrassônica possui as mesmas indicações da técnica tradicional, sendo recomendada para qualquer paciente que tenha necessidade de tratar a parte óssea do nariz. “Porém, tem a vantagem de ser mais precisa e preservar estruturas importantes do nariz, como cartilagem, mucosa e vasos sanguíneos presentes na região. Isso se traduz em um processo de recuperação mais rápido e tranquilo, com menos inchaço, sangramento, hematoma e inflamação, permitindo assim que o paciente retorne às atividades rotineiras mais rapidamente”, diz o médico.

Esse novo método não necessariamente substitui a rinoplastia tradicional, já que a abordagem escolhida dependerá de cada caso. “Por isso, o mais importante é que você converse com seu cirurgião plástico, pois apenas ele poderá realizar um diagnóstico e indicar a técnica mais adequada para você”, recomenda Paolo Rubez.