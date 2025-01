Tradicional ou de rodinha: como escolher as mochilas para a volta às aulas

Com a volta às aulas se aproximando, muitos pais enfrentam a difícil tarefa de escolher a mochila ideal para seus filhos. Essa decisão vai muito além da aparência e do estilo, ela tem impacto direto na saúde das crianças e adolescentes.

De acordo com o ortopedista cooperado da Unimed-BH, José Carlos Souza Vilela, a dor na coluna é a queixa mais frequente nas consultas relacionadas a ortopedia. Ele alerta que 85% da população adulta mundial já sentiu dores nas costas, e 70% dos problemas de coluna podem estar relacionados a hábitos adquiridos na infância e adolescência, como carregar peso de forma inadequada.

O especialista ainda aponta que o problema é frequentemente causado por alterações adaptativas anatômicas e fisiológicas. “As consequências mais comuns são as dores na coluna, na lombar, nos ombros e no pescoço. Podem ocorrer também fadiga muscular, alterações posturais e de marcha e sensação de dormência nos braços. A longo prazo, o uso incorreto do acessório pode acarretar deformidades na coluna, contribuindo para problemas ortopédicos no futuro”, pontua.

Mochila tradicional ou de rodinhas?

O uso das mochilas escolares, geralmente, é liberado a partir dos três anos, mas o tipo ideal varia conforme a faixa etária. Para crianças de 3 a 5 anos, o mais indicado é o modelo de rodinhas, que evita sobrecarregar o sistema musculoesquelético em desenvolvimento. Já a partir dos cinco anos, é possível optar pela mochila tradicional, desde que alguns fatores sejam considerados durante a escolha.

De acordo com José Carlos, é fundamental observar se a mochila tem alças largas e acolchoadas, com um sistema de ajuste que distribua o peso de maneira uniforme. “O peso da mochila não deve ultrapassar 10% a 20% do peso corporal da criança. Além disso, os pais devem ficar atentos a sinais de sobrecarga, como dificuldade para colocá-la nas costas, curvatura do corpo para frente ao carregá-la ou queixas de dor lombar ou articular”, ressalta.

Caso a escolha seja uma mochila de rodinhas, o ortopedista recomenda alternar os braços ao puxá-la, para evitar sobrecarga em um só lado do corpo. “Alternar os ombros evita que a criança sinta dores, o que é uma reclamação comum com esse tipo de acessório. Quando a mochila é a tradicional, de colocar nas costas, deve sempre ser carregada utilizando as duas alças, garantindo uma melhor distribuição de peso, evitando deformidades na coluna e problemas ortopédicos no futuro”, aponta.

Dicas para escolher a mochila ideal:

Dê preferência para mochilas com alças largas e acolchoadas, para melhor distribuição da carga.

Escolha mochilas com muitos bolsos internos e externos, de maneira que o peso seja mais bem distribuído e organizado.

Prefira as mochilas com fitas de regulagem para adequar ao tamanho, fitas compressivas para o conteúdo, de forma que os livros não fiquem soltos e fiquem mais próximos do corpo.

Para as crianças pequenas, as mochilas com rodas e alças que permitem que a mochila seja arrastada.

Para os maiores, com menor peso corporal, há mochilas com fitas para a região peitoral e da cintura que distribuem melhor o peso.

Escolha os modelos mais leves possíveis (evite peso desnecessário).

Com esses cuidados, é possível preservar a saúde da coluna das crianças, permitindo que elas iniciem o ano letivo com mais conforto e segurança.



