“Responsável pela regulação da formação das células sanguíneas, manutenção da saúde dos vasos sanguíneos e dos neurônios, além de também participar da formação do nosso DNA, a vitamina B12 é um nutriente essencial para o funcionamento saudável do corpo humano”, explica o nutricionistado Hospital do Servidor Público Estadual, principal unidade do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe), Uerá do Couto.





A vitamina B12, conhecida como cobalamina, é uma vitamina do complexo B que desempenha diversas funções no corpo, que não a produz, sendo adquirida principalmente por meio da alimentação para mantê-la saudável. É encontrada em quantidades significativas em carnes, ovos, leite e derivados, por isso o consumo desses alimentos é recomendado.





“A deficiência normalmente é causada por ingestão inadequada de alimentos ricos em B12, biodisponibilidade inadequada ou má absorção intestinal”, afirma Uerá do Couto.





Sintomas





Em caso de deficiência da vitamina, o nutricionista explica que fraqueza, desânimo e fadiga são os sintomas mais comuns, mas também podem ocorrer sintomas como aftas, sensação de ardência na língua, formigamentos, câimbras, falhas de memória e até depressão.





“Essas manifestações acontecem porque a falta de B12 pode causar transtornos neurológicos, cardiovasculares e hematológicos, inclusive déficits motores e demência nos quadros extremamente graves. Caso o paciente sinta algum dos sintomas mencionados é importante procurar um profissional médico.”





Tratamento





O diagnóstico da deficiência da vitamina é realizado por meio de um exame de sangue, que detecta os níveis na corrente sanguínea do paciente. Todos os sintomas podem ser regularizadas com a suplementação da vitamina, que pode ser feita com o consumo de alimentos ricos em B12 ou por meio de suplementação medicamentosa por meio de cápsulas, que é o mais comum, de forma sublingual ou injetável intramuscular, ambas com absorção mais rápida e eficiente do que pelo meio alimentar.





O profissional pontua que não há necessidade de preocupação com o risco de hipervitaminose no caso da reposição de B12, que é o excesso da vitamina que pode ser nocivo, pois o corpo elimina todo o excesso de cobalamina.