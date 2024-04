Durante a gestação, a saúde da mãe e do bebê é de extrema importância, e a suplementação adequada de nutrientes desempenha um papel fundamental nesse processo. Dentre os nutrientes essenciais para a gestante, destacam-se o ferro, a vitamina B12, o metilfolato e os ácidos graxos ômega 3, que possuem funções exclusivamente no desenvolvimento saudável do feto e na manutenção materna.

De acordo com o médico e responsável pelo setor médico do laboratório farmacêutico Carnot Laboratórios, Pablo David Lopez Cartagena, a deficiência de ferro durante a gestação pode levar a complicações como anemia, parto prematuro e baixo peso ao nascer. “O ferro é crucial para a formação das células vermelhas do sangue, transporte de oxigênio e desenvolvimento cerebral do feto. Portanto, a suplementação de ferro é amplamente recomendada para gestantes, sob orientação médica”, afirma.

Além disso, tanto a vitamina B12 quanto o metilfolato são importantes para o bom desenvolvimento neurológico do feto. A falta desses nutrientes pode estar associada a problemas no sistema nervoso central e no tubo neural do bebê. Com isso, a suplementação adequada dessas vitaminas, especialmente nos estágios iniciais da gravidez, é crucial para prevenir complicações e garantir um desenvolvimento saudável do sistema nervoso do feto.

“Os ácidos graxos ômega 3, como o ácido docosahexaenóico (DHA), são importantes para o desenvolvimento cognitivo e visual do feto. Esses nutrientes são encontrados em peixes, no entanto, devido às preocupações com metais pesados, é recomendada a suplementação controlada e de qualidade durante a gestação para garantir uma ingestão adequada sem riscos à saúde”, complementa o médico.

A suplementação durante a gestação deve ser feita sob orientação médica e acompanhamento profissional. Cada gestante tem necessidades específicas, e a indicação dos suplementos deve ser prescrita pelo obstetra que está realizando o pré-natal. Pablo explica que é preciso estar atento aos produtos de suplementação do mercado, pois existem diversas marcas e opções. “Atualmente, existem farmacêuticas, que fornecem, além dos nutrientes necessários, diferenciais como cápsulas de origem vegetal, sem glúten, livre de lactose e açúcar, que dão mais liberdade para as escolhas da mãe. Ou seja, é recomendado uma busca junto ao profissional para entender qual será o mais indicado”.