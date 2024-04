A decisão de ter filhos é uma das mais significativas e complexas da vida. Para muitos casais, essa jornada pode incluir uma mudança de perspectiva, especialmente para aqueles que anteriormente optaram por não ter filhos e agora desejam construir uma família. Esse é o caso de homens que passaram por uma vasectomia e agora querem ser pais. Para eles, a medicina oferece duas alternativas: a reversão da vasectomia ou a fertilização in vitro (FIV).

A reversão da vasectomia é uma cirurgia bastante delicada, realizada por microcirurgia. Oferece taxas de sucesso que depende de alguns fatores, dentre eles o tempo decorrido desde a vasectomia. Pacientes com menos de oito anos de vasectomia têm taxas acima de 90% de sucesso na reversão, enquanto acima de 10 anos, essas taxas tendem a cair, porém é sempre possível reverter uma vasectomia independente do tempo.

Já a FIV é uma alternativa eficaz para homens cujas vasectomias não podem ou não querem ser revertidas ou que enfrentam outros desafios de fertilidade. A coleta de espermatozoides é realizada através de punção aspirativa do epidídimo (PESA) ou de biópsia testicular, com taxas de sucesso superiores a 95% na recuperação de espermatozoides.

A escolha entre a reversão e a FIV é influenciada por vários fatores, incluindo o tempo de obstrução, a idade do paciente e a presença de fatores femininos, que podem afetar a fertilidade. Por isso, essa avaliação deve ser feita por um especialista. O andrologista da Clínica Origen, Rodrigo Spíndola, explica que, nesse caso, é importante entender se durante o tempo que o homem estava vasectomizado houve alguma situação clínica que tenha comprometido sua capacidade de produzir espermatozoides. "A avaliação do eixo hormonal e da saúde reprodutiva do homem é fundamental para o sucesso do tratamento. Se o paciente estava usando uma reposição hormonal, por exemplo, é necessário um tratamento prévio", diz.

Leia: Semaglutina é contraindicada em cirurgias e endoscopias; entenda

Ele alerta que, independentemente do procedimento escolhido, é essencial alinhar expectativas realistas e discutir possíveis resultados negativos com o casal.