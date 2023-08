683

Além de vacinas, acompanhamento físico e psicológico, mobilização de uma boa rede de apoio e gestão de um imenso universo de consumo que gira em torno da maternidade Jcomp/ Freepik



Nesta terça-feira (15/8), comemora-se o Dia da Gestante. A data é dedicada à conscietização de cuidados, exames e vacinas fundamentais para preservar a saúde da mãe e do bebê. Avanços genéticos e exames de imagem de ponta permitem rastrear alterações, prever doenças e tratar o feto antes mesmo do nascimento. Do sonho de ser mãe até o parto e os primeiros meses de vida da criança, as mulheres trilham uma verdadeira jornada na área da saúde. Nesta terça-feira (15/8), comemora-se o Dia da Gestante. A data é dedicada à conscietização de cuidados, exames e vacinas fundamentais para preservar a saúde da mãe e do bebê. Avanços genéticos e exames de imagem de ponta permitem rastrear alterações, prever doenças e tratar o feto antes mesmo do nascimento. Do sonho de ser mãe até o parto e os primeiros meses de vida da criança, as mulheres trilham uma verdadeira jornada na área da saúde.





Além dos testes tradicionalmente realizados durante o pré-natal, existe hoje a possibilidade de realizar inúmeros exames genéticos, de fertilidade e outros avançados de imagem, que objetivam assegurar um desfecho feliz para a gestante e o bebê. Além de vacinas, acompanhamento físico e psicológico, mobilização de uma boa rede de apoio e gestão de um imenso universo de consumo que gira em torno da maternidade.









De acordo com Fernanda Soardi, assessora técnica em Genética e Genômica do Laboratório Lustosa, o médico geneticista fornece aconselhamento genético e direcionamento para outros exames e profissionais, se necessário, com base neste resultado. “Mulheres com histórico pessoal que levante suspeita para condições genéticas ou que apresentem abortos recorrentes , podem realizar exames para alterações específicas, como genotipagem do gene KIR, entre outros”, explica.

FERTILIZAÇÃO IN VITRO

Quando o casal, mesmo com tantas tentativas, não consegue engravidar, a lista de exames se torna ainda maior. No caso de fertilização in vitro , são normalmente solicitadas análise seminal, dosagens hormonais para avaliar reserva ovariana, sorologias, ultrassom, histeroscopia e até histerossalpingografia, para avaliar a cavidade uterina. “Antes de iniciar o ciclo de FIV, é preciso fazer uma avaliação muito criteriosa para saber se a mulher está pronta”, ressalta Juliana Barroso Guedes, gerente médica de Diagnóstico por Imagem do São Marcos - Saúde e Medicina Diagnóstica.

MEDICINA FETAL

Confirmada a gravidez, começa outra etapa dessa jornada: a gestação. É um momento de alegria, descobertas e ansiedade para a família que se prepara para receber o bebê. Esse período deve ser especialmente acompanhado, focando nas consultas de pré-natal e nos exames pertinentes à gestação. “Com o aprimoramento da ultrassonografia, podemos conhecer aspectos do desenvolvimento do feto que antes passavam despercebidos. Sendo assim, muitas complicações da gestação puderam ser melhor compreendidas e novas abordagens diagnósticas e terapêuticas foram descobertas”, pontua Juliana.









Leia também: Quatro dietas que podem aumentar as chances de gravidez e um parto saudável Segundo a médica, esse desenvolvimento levou à criação de uma especialidade em obstetrícia ou medicina fetal. “Dedicada ao acompanhamento do bebê e ligada à evolução da ultrassonografia, essa especialidade médica vê o feto como paciente e, ao longo dos anos, vem desenvolvendo tecnologias voltadas ao diagnóstico e tratamentos intrauterinos”, afirma.





Apesar da baixa ocorrência de malformações na população em geral (entre 2% e 3%), Juliana destaca que a avaliação ultrassonográfica sequencial na gestação pode auxiliar no acompanhamento e na tranquilização da gestante e da família. São realizados vários exames ultrassonográficos durante o pré-natal, entre eles: ultrassonografia de 1º trimestre, ultrasonografía obstétrica de 1º e 2º trimestres, ultrassonografia obstétrica com dopplervelocimetria, perfil biofísico fetal e ultrassonografias morfológicas.





“Todos esses exames de imagem são essenciais. As ultrassonografias morfológicas, por exemplo, baseiam-se na mensuração da chamada translucência nucal (TN), que permite rastrear alterações cromossômicas, doenças gênicas e/ou cardiopatias congênitas no feto. O teste detecta, por exemplo, 80% dos casos de síndrome de Down”, complementa.





A especialista cita ainda outro procedimento, realizado no São Marcos, a ecocardiografia fetal tridimensional. “É um exame fundamental durante o pré-natal, para gestante com gravidez de risco ou histórico de cardiopatias congênitas na família. Por meio dele, é possível detectar problemas no bebê antes mesmo do nascimento, o que contribui para cuidar ainda melhor de sua saúde, mesmo durante a gestação”, argumenta.

RISCO GESTACIONAL

Ainda dentro da jornada da maternidade, outros exames clínicos e laboratoriais são essenciais para avaliação do risco gestacional para o binômio mãe-feto, como o diagnóstico de doenças intercorrentes como anemia e infecções; a identificação de possíveis malformações fetais; avaliação de risco de prematuridade e complicações perinatais; a prevenção de complicações neonatais (por exemplo, doença hemolítica perinatal); e a triagem e diagnóstico de complicações da gravidez, como pré-eclâmpsia, trombose e diabetes. Entre eles, estão o hemograma, para triagem da anemia, a glicemia (diabetes gestacional), a sorologia IgM e IgG (toxoplasmose e rubéola), e o HBsAg (hepatite B).

VACINAS

Ter uma gravidez tranquila e ver o filho nascer com saúde é o que toda mãe quer.Para isso, outra recomendação importante é a vacinação. “A imunização é uma das intervenções de saúde mais importantes para salvar vidas, especialmente de crianças e das mamães. A vacinação é uma questão de proteção própria e de toda comunidade”, destaca Marisa Aparecida, técnica de vacinas do São Marcos.





Segundo Marisa, as vacinas previnem doenças causadas por diversos tipos de vírus e bactérias. A proteção começa com a gestante, com as vacinas tríplice bacteriana acelular (difteria, tétano e coqueluche, a partir da 20ª semana), hepatite B e gripe influenza (tetravalente). Há também vacinas combinadas com proteção a mais para os pequenos, conjugadas, e que têm a tendência de apresentar menos reação, como as vacinas hexavalente e pentavalente.