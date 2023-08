683

Foi publicada, nesta quinta-feira (4/8), a nova edição do calendário de vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O documento, elaborado pelos Departamentos Científicos de Imunizações e de Infectologia da instituição, traz orientações atualizadas para médicos, profissionais de saúde e população em geral a respeito da aplicação de vacinas em crianças e adolescentes, do nascimento até os 19 anos de idade.









Anualmente, a SBP atualiza seu calendário de vacinação de acordo com as inovações técnicas e científicas e mudanças conceituais. Na edição de 2023, o calendário conta com a inclusão da vacina Qdenga© , do laboratório Takeda, recentemente aprovada no Brasil para a prevenção da dengue. O imunizante tem recomendação preferencial, podendo ser aplicado a partir de quatro anos até 60 anos de idade, no esquema de duas doses com intervalo de três meses entre elas.

“A nova vacina demonstrou uma enorme eficácia e segurança, podendo ser aplicada em crianças a partir de quatro anos que já tiveram ou não dengue. Diferente do imunizante anterior, o Dengvaxia, que só podia ser aplicado acima dos seis anos em pessoas que já contraíram a doença”, explica o presidente do DC de Imunizações, Renato Kfouri.





Outra mudança, é a incorporação da vacina HPV9, que protege contra os nove tipos de papilomavírus humano (HPV) e previne contra cânceres do colo do útero, da vulva, da vagina, da cavidade oral e do ânus; infecções persistentes e lesões pré-cancerosas ou displásicas; e verrugas genitais.





Kfouri ressalta que a HPV9 é um imunizante com composição mais ampla - aumentando o espectro de proteção, se comparada com à vacina HPV4. Com isso, a SPB recomenda, sempre que possível, o uso preferencial da vacina que oferece maior proteção.

Segundo o documento da entidade, as recomendações para pessoas com imunodeficiências ou em situações epidemiológicas específicas, podem sofrer alterações.



