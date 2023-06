Depois da fertilização in vitro, pesquisa revelou 20% de gravidez natural

683

Autores lembram que a fertilização in vitro não é feita apenas por mulheres com infertilidade total

Uma gravidez natural acontecer depois de uma por fertilização in vitro pode ser mais comum do que se imagina. Cientistas da University College London, no Reino Unido, descobriram que, aproximadamente, 20% das mulheres que recorreram a um tratamento de fertilidade para ter um filho provavelmente engravidarão novamente sem a necessidade de intervenções. O estudo, publicado, ontem, na revista Human Reproduction, analisou dados de 11 trabalhos anteriores, feitos com mais de 5 mil mulheres em todo o mundo, entre 1980 e 2021.

A autora líder do trabalho, Annette Thwaites, do Instituto de Saúde da Mulher, da University College London, comentou os resultados em nota: "Nossas descobertas sugerem que a gravidez natural após ter um bebê por fertilização in vitro está longe de ser rara. Isso contrasta com as opiniões amplamente difundidas por mulheres e profissionais de saúde e aquelas comumente expressas na mídia."



Conforme os pesquisadores, a infertilidade é caracterizada pela incapacidade de conseguir uma gravidez após 12 meses ou mais de relações sexuais regulares desprotegidas. A estimativa é de que o problema atinja um em cada sete casais heterossexuais. Todavia, nem todas as mulheres que procuram e se submetem a tratamentos de fertilidade são absoluta ou permanentemente inférteis.



Hoje, ressaltam os autores, a fertilização in vitro é usada para diversas causas de infertilidade, incluindo casos em que nenhuma razão específica é encontrada, e por outros motivos. Algumas mulheres recorrem ao procedimento porque querem usar esperma de um doador, se relacionam com pessoas do mesmo sexo, são barriga de aluguel ou buscam triagem para doenças genéticas graves, entre ouras razões.

Devido a essa diversidade de cenários e ao resultado obtido no estudo, é importante para aquelas que tiveram sucesso na fertilização in vitro saber qual a probabilidade de conceber naturalmente depois, alerta Thwaites. "Saber o que é possível capacitaria as mulheres a planejarem suas famílias e a fazerem escolhas informadas sobre tratamentos de fertilidade e/ou contracepção."