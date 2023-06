Leguminosas: consumo na gravidez reduz risco de pré-eclâmpsia, diz estudo

683

As leguminosas são grãos nascidos em vagens, ricas em nutrientes e as mais populares são as lentilhas, ervilhas, grão-de-bico, amendoim e todas as variedades de feijão (foto: yilmazfatih/ Pixabay) Mulheres que consumiam mais leguminosas em sua dieta, como feijão e grão-de-bico, reduziram o risco de desenvolver pré-eclâmpsia em 49%. A constatação veio com um estudo conduzido pelo Rambam Health Care Campus, hospital localizado em Haifa, no norte de Israel, que buscou identificar diversos fatores alimentares e de hábitos de vidas de mulheres que podem influenciar no desenvolvimento da doença, reduzindo ou potencializando os riscos.





“Mulheres com sobrepeso tiveram suas chances de desenvolver pré-eclâmpsia aumentadas em 24%, enquanto entre as mulheres com obesidade, ou seja, com índice de massa corporal acima de 30, as chances de desenvolvimento da doença aumentaram em 95%. Por outro lado, o estudo verificou que a chance de desenvolver pré-eclâmpsia diminuiu em 98% em mulheres grávidas que consumiam alimentos naturais não processados”, descreve um dos pesquisadores, Ido Solt, diretor da unidade de medicina materno-fetal do Rambam.

Outros achados



Para além do consumo de leguminosas, o estudo encontrou outros pontos de atenção. Descubra (foto: Ariel Núñez Guzmán/ Pixabay)

Os resultados do estudo mostraram que mulheres que moram na zona rural aumentam em 4,3 vezes as chances de desenvolver pré-eclâmpsia, em comparação com mulheres que moram na zona urbana.



Os pesquisadores sugeriram que nas áreas rurais, as mulheres grávidas têm menos acesso ao acompanhamento e tratamento e não são diagnosticadas em tempo: "O controle de pragas de culturas agrícolas em áreas rurais também pode contribuir para a



Leia também:



Outro fator de estilo de vida é a relação entre a doença e o uso de Os resultados do estudo mostraram que mulheres que moram na zona rural aumentam em 4,3 vezes as chances de desenvolver pré-eclâmpsia, em comparação com mulheres que moram na zona urbana.Os pesquisadores sugeriram que nas áreas rurais, as mulheres grávidas têm menos acesso ao acompanhamento e tratamento e não são diagnosticadas em tempo: "O controle de pragas de culturas agrícolas em áreas rurais também pode contribuir para a poluição ambiental , o que causa o desenvolvimento de pré-eclâmpsia entre essas mulheres”, afirma Solt.Leia também: Poluição visual ou pela luz pode gerar lesão nos olhos, depressão e câncer. Outro fator de estilo de vida é a relação entre a doença e o uso de protetor solar e que, de acordo com o estudo, se mostrou um preditor significativo.

Um achado adicional também interessante, decorrente dos resultados do estudo, é a relação entre a doença e o uso de protetor solar, que se mostrou um preditor significativo. “Embora o uso de protetor solar seja geralmente recomendado para reduzir o risco de câncer de pele, as mulheres grávidas que usam protetor solar constantemente aumentam o risco de desenvolver pré-eclâmpsia em 77%. Esse achado provavelmente está relacionado ao fato de que, com o uso mais generalizado do protetor solar, bloqueamos a produção de vitamina D na pele e a falta dessa vitamina está ligada ao desenvolvimento de pré-eclâmpsia”, explicou o médico e pesquisador do Rambam.





Solt recomenda que as mulheres, antes da gravidez, façam um exame de sangue para determinar a quantidade de suas reservas de vitamina D e cuidem do teste de vitamina D antes de engravidar, “além de tomarem um suplemento nutricional contendo a vitamina, que tem muitas vantagens em termos do desenvolvimento normal da gravidez e do feto ”.





Em mulheres que consumiram suplementos de vitamina D e ácido fólico (vitamina B-12) durante a gravidez, as chances de desenvolvimento de pré-eclâmpsia diminuíram de 48% a 51%, segundo o estudo.