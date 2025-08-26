Assine
ZEMA NO RODA VIVA

Zema sobre Che Guevara: 'Devia ser varrido da história'

Em entrevista ao programa Roda Viva, Zema disse que a declaração do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi "infeliz"

Vinícius Prates
26/08/2025 08:20

Romeu Zema no programa Roda VIva
Zema sobre Che Guevara: "Devia ser varrido da história" crédito: Reprodução/Nadja Kouchi

O governador Romeu Zema (Novo) criticou, ontem (25/8), a declaração do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, que comparou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao líder revolucionário Ernesto “Che” Guevara. Para o chefe do Executivo mineiro, a fala foi “infeliz” e a comparação não se sustenta.

“Eu acho que foi uma declaração infeliz. O Che Guevara foi um assassino em primeiro lugar, apesar de ser venerado em muitos lugares do mundo, sanguinário, alguém que na minha opinião deveria ser varrido da história. Acho que foi uma comparação injusta do Valdemar, infeliz, acho que o Bolsonaro não tem nada a ver com o histórico do Che Guevara, nem posicionamento ideológico e muito menos com relação às suas ações”, disse Zema em entrevista ao programa Roda Viva nessa segunda-feira (25/8).

A fala do governador é uma resposta à entrevista de Valdemar Costa Neto à GloboNews, durante evento em São Paulo que reuniu lideranças da direita para discutir as eleições de 2026. Na ocasião, o dirigente do PL exaltou o carisma de Bolsonaro e o comparou ao de Che Guevara.

“É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas (processos na Justiça) estão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha carisma como Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel não colocou ele pra fora de Cuba, não sossegou. Porque ele atrapalhava a vida do Fidel. Ele tinha um carisma brutal”, afirmou o presidente do PL.

Segundo ele, daqui a “30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro”, será comum que camisetas estampem o rosto do ex-presidente, assim como ocorre com a imagem de Che Guevara.

A repercussão negativa entre aliados levou Valdemar a se retratar nas redes sociais. O dirigente negou ter colocado Bolsonaro e o revolucionário no mesmo patamar e disse que a comparação se referia apenas ao processo de mitificação.

“O que eu comparei foi o processo de mitificação, e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é”, disse.

Como foi a entrevista de Zema no Roda Viva?

  • O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país, concedendo entrevistas a diferentes veículos e buscando aproximação com o empresariado;
  • Um dos seus desafios é nacionalizar seu nome, ainda pouco conhecido fora dos limites de Minas Gerais;
  • Na disputa pela sucessão de Bolsonaro, outros nomes da direita e extrema direita estão no tabuleiro;
  • Ratinho Júnior (PSD-PR) e Eduardo Leite (PSD-RS), respectivamente governadores do Paraná e Rio Grande do Sul, já se colocaram à disposição do partido;
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também são cotados para a disputa, mas ainda não oficializaram uma possível candidatura;
  • Os jornalistas que participaram do programa são: Bertha Maakaroun (colunista do Estado de Minas), Ricardo Corrêa (coordenador de Política do Estadão), Cibelle Bouças (repórter do Valor Econômico), Fábio Zanini (editor do Painel da Folha de S. Paulo) e Edilene Lopes (analista de política da CNN Brasil).

