Zema sobre Che Guevara: 'Devia ser varrido da história'

O governador Romeu Zema (Novo) criticou, ontem (25/8), a declaração do presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, que comparou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao líder revolucionário Ernesto “Che” Guevara. Para o chefe do Executivo mineiro, a fala foi “infeliz” e a comparação não se sustenta.

“Eu acho que foi uma declaração infeliz. O Che Guevara foi um assassino em primeiro lugar, apesar de ser venerado em muitos lugares do mundo, sanguinário, alguém que na minha opinião deveria ser varrido da história. Acho que foi uma comparação injusta do Valdemar, infeliz, acho que o Bolsonaro não tem nada a ver com o histórico do Che Guevara, nem posicionamento ideológico e muito menos com relação às suas ações”, disse Zema em entrevista ao programa Roda Viva nessa segunda-feira (25/8).

A fala do governador é uma resposta à entrevista de Valdemar Costa Neto à GloboNews, durante evento em São Paulo que reuniu lideranças da direita para discutir as eleições de 2026. Na ocasião, o dirigente do PL exaltou o carisma de Bolsonaro e o comparou ao de Che Guevara.

“É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas (processos na Justiça) estão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha carisma como Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel não colocou ele pra fora de Cuba, não sossegou. Porque ele atrapalhava a vida do Fidel. Ele tinha um carisma brutal”, afirmou o presidente do PL.

Segundo ele, daqui a “30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro”, será comum que camisetas estampem o rosto do ex-presidente, assim como ocorre com a imagem de Che Guevara.

A repercussão negativa entre aliados levou Valdemar a se retratar nas redes sociais. O dirigente negou ter colocado Bolsonaro e o revolucionário no mesmo patamar e disse que a comparação se referia apenas ao processo de mitificação.

“O que eu comparei foi o processo de mitificação, e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é”, disse.

Como foi a entrevista de Zema no Roda Viva?

Essa é a primeira vez que Romeu Zema, que lançou sua pré-candidatura à Presidência da República neste mês, participou do programa Roda Viva nessa segunda-feira;

O governador mineiro começa a intensificar sua agenda pelo país, concedendo entrevistas a diferentes veículos e buscando aproximação com o empresariado;

Um dos seus desafios é nacionalizar seu nome, ainda pouco conhecido fora dos limites de Minas Gerais;

Zema tenta se consolidar como alternativa ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível;

Na disputa pela sucessão de Bolsonaro, outros nomes da direita e extrema direita estão no tabuleiro;

Assim como Zema, Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, já se lançou como pré-candidato à Presidência;

Ratinho Júnior (PSD-PR) e Eduardo Leite (PSD-RS), respectivamente governadores do Paraná e Rio Grande do Sul, já se colocaram à disposição do partido;

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também são cotados para a disputa, mas ainda não oficializaram uma possível candidatura;