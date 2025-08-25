Assine
overlay
Início Política
MÁRTIR

Presidente do PL compara Bolsonaro a Che Guevara e depois volta atrás

Costa Neto disse que Bolsonaro tem o mesmo carisma que o líder de esquerda e que daqui a décadas as pessoas também vão usar camisetas do ex-presidente

Publicidade
Carregando...
Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
25/08/2025 16:48

compartilhe

Siga no
x
Che Guevara fumando um charuto
Valdemar da Costa Neto comparou Bolsonaro a Che Guevara em entrevista para emissora de televisão crédito: Wikimedia Commons René Burri

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, comparou Jair Bolsonaro (PL) ao líder revolucionário de esquerda Che Guevara ao falar sobre o potencial de transferência de votos do ex-presidente nas eleições de 2026. 

Leia Mais

“É inacreditável a força de transferência do voto do Bolsonaro. O eleitor dele é fiel. E essas coisas (processos na Justiça) estão fazendo com que ele vire um Che Guevara. O Che Guevara tinha carisma como Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje. Tanto que o Fidel não colocou ele pra fora de Cuba, não sossegou. Porque ele atrapalhava a vida do Fidel. Ele tinha um carisma brutal”, afirmou Costa Neto. 

  

Segundo ele, daqui a “30, 40 anos, do jeito que estão fazendo com o Bolsonaro” , as pessoas vão usar camiseta com a imagem de Bolsonaro, como fazem com a de Che. 

A declaração de Valdemar foi dada a GloboNews durante evento em São Paulo, que reuniu lideranças de direita para debater o cenário político atual e as eleições presidenciais do próximo ano.

  

Após a repercussão, o presidente do PL foi às redes sociais para se retratar da comparação, que desagradou os apoiadores do ex-presidente. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

  

Costa Neto disse que nunca comparou Bolsonaro a Che. “Até porque o cubano era de esquerda”, disse o presidente do PL se referindo a um dos líderes da Revolução Cubana, que tinha nacionalidade argentina.

“O que eu comparei foi o processo de mitificação, e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é”, afirmou.

Tópicos relacionados:

bolsonaro che-guevara cuba pl valdemar-costa-neto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay