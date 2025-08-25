Assine
overlay
Início PlatôBr

‘Só temos uma chance: Trump’, diz Valdemar sobre Bolsonaro

Valdemar Costa Neto disse em evento que Bolsonaro ganhou simpatia de Trump ao demorar para reconhecer vitória de Biden em 2020

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
25/08/2025 13:29

compartilhe

Siga no
x
â??SÃ³ temos uma chance: Trumpâ??, diz Valdemar sobre Bolsonaro
â??SÃ³ temos uma chance: Trumpâ??, diz Valdemar sobre Bolsonaro crédito: Platobr Politica

A uma semana do início do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, Valdemar Costa Neto disse nesta segunda-feira, 25, que Donald Trump é a única chance de Jair Bolsonaro se livrar do que classificou como “perseguição” do STF. Valdemar também ressaltou chances de haver algum pedido de vista no julgamento da Primeira Turma do Supremo que possa ajudar Bolsonaro.

“Só temos uma chance: Trump. Não temos outra” , disse Valdemar em um evento em São Paulo, em um painel ao lado de outros quatro presidentes de partido.

O presidente do PL também afirmou apostar que Trump não perderá a guerra declarada contra Alexandre de Moraes e o STF.

O chefe do partido de Bolsonaro ainda avaliou que Bolsonaro ganhou a afeição de Trump por ter sido um dos últimos líderes a reconhecer a vitória de Joe Biden contra o republicano em 2020. O presidente americano perdeu a eleição e passou a acusar fraudes que nunca foram comprovadas.

“Ele ganhou o Trump quando não reconheceu a vitória do Biden”, disse Valdemar, para quem Eduardo Bolsonaro “está fazendo a parte dele” em suas articulações junto ao governo americano por sanções contra o STF e o Brasil.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay