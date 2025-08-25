‘Só temos uma chance: Trump’, diz Valdemar sobre Bolsonaro

A uma semana do início do julgamento de Jair Bolsonaro no STF, Valdemar Costa Neto disse nesta segunda-feira, 25, que Donald Trump é a única chance de Jair Bolsonaro se livrar do que classificou como “perseguição” do STF. Valdemar também ressaltou chances de haver algum pedido de vista no julgamento da Primeira Turma do Supremo que possa ajudar Bolsonaro.

“Só temos uma chance: Trump. Não temos outra” , disse Valdemar em um evento em São Paulo, em um painel ao lado de outros quatro presidentes de partido.

O presidente do PL também afirmou apostar que Trump não perderá a guerra declarada contra Alexandre de Moraes e o STF.

O chefe do partido de Bolsonaro ainda avaliou que Bolsonaro ganhou a afeição de Trump por ter sido um dos últimos líderes a reconhecer a vitória de Joe Biden contra o republicano em 2020. O presidente americano perdeu a eleição e passou a acusar fraudes que nunca foram comprovadas.

“Ele ganhou o Trump quando não reconheceu a vitória do Biden”, disse Valdemar, para quem Eduardo Bolsonaro “está fazendo a parte dele” em suas articulações junto ao governo americano por sanções contra o STF e o Brasil.