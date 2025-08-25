Tarcísio vai para o PL se for disputar Presidência, diz Valdemar

Após participar de um evento em São Paulo, nesta segunda-feira, 25, Valdemar Costa Neto disse que Tarcísio de Freitas pretende se filiar ao PL caso vá concorrer à Presidência em 2026.

O governador de São Paulo já esteve perto de trocar o Republicanos pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, mas desistiu de fazê-lo nos últimos anos e as articulações nesse sentido arrefeceram.

Segundo Valdemar, Tarcísio voltou a admitir fazer o movimento partidário caso vá concorrer ao Palácio do Planalto. Os planos, conforme o chefe do PL, foram externados em conversas que incluíram outros governadores de centro-direita.