Tarcísio vai para o PL se for disputar Presidência, diz Valdemar

Valdemar Costa Neto afirmou que Tarcísio pretende trocar de partido no caso de entrar na corrida presidencial

João Pedroso de Campos
Repórter
25/08/2025 13:29

Após participar de um evento em São Paulo, nesta segunda-feira, 25, Valdemar Costa Neto disse que Tarcísio de Freitas pretende se filiar ao PL caso vá concorrer à Presidência em 2026.

O governador de São Paulo já esteve perto de trocar o Republicanos pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, mas desistiu de fazê-lo nos últimos anos e as articulações nesse sentido arrefeceram.

Segundo Valdemar, Tarcísio voltou a admitir fazer o movimento partidário caso vá concorrer ao Palácio do Planalto. Os planos, conforme o chefe do PL, foram externados em conversas que incluíram outros governadores de centro-direita.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

