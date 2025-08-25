Tarcísio vai para o PL se for disputar Presidência, diz Valdemar
Valdemar Costa Neto afirmou que Tarcísio pretende trocar de partido no caso de entrar na corrida presidencial
compartilheSiga no
Após participar de um evento em São Paulo, nesta segunda-feira, 25, Valdemar Costa Neto disse que Tarcísio de Freitas pretende se filiar ao PL caso vá concorrer à Presidência em 2026.
O governador de São Paulo já esteve perto de trocar o Republicanos pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, mas desistiu de fazê-lo nos últimos anos e as articulações nesse sentido arrefeceram.
Segundo Valdemar, Tarcísio voltou a admitir fazer o movimento partidário caso vá concorrer ao Palácio do Planalto. Os planos, conforme o chefe do PL, foram externados em conversas que incluíram outros governadores de centro-direita.