Guerra de Trump está enfraquecendo os Estados Unidos, diz NY Times

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O jornal The New York Times voltou a criticar o posicionamento de Donald Trump em editorial publicado no último fim de semana. No texto, o veículo aborda a guerra contra o Irã, classificando a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como “imprudente” e mal planejada.

Logo no início, o jornal afirma que Trump “entrou em guerra sem buscar a aprovação do Congresso ou o apoio da maioria dos aliados” e que apresentou “justificativas frágeis e contraditórias ao povo americano”. O texto também questiona a ausência de planejamento estratégico, afirmando que o presidente ignorou alertas de inteligência e tomou decisões guiadas por impulso.

O editorial destaca que, nas semanas seguintes ao início da ofensiva, os problemas da estratégia americana se tornaram mais evidentes. Entre eles, a falta de preparação para uma reação previsível do Irã, como o bloqueio do Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás natural liquefeito do mundo. Segundo o texto, Trump “desprezou o planejamento militar cuidadoso e agiu por instinto e desejo”.

De acordo com o jornal, a medida ampliou a influência iraniana sobre a economia global e colocou os Estados Unidos em uma posição delicada. Reabrir a rota exigiria uma operação militar de grande escala, o que evidencia, na avaliação do veículo, uma “falta de visão” por parte do governo americano.

“O Irã parece ter conquistado uma influência diplomática que só poderia ter sonhado há seis semanas”, afirma o jornal, acrescentando que a guerra acabou produzindo um efeito contrário ao desejado pelos Estados Unidos.

Dinheiro e capacidade militar

O editorial também aponta que o conflito comprometeu a capacidade militar americana. Segundo o texto, uma parcela significativa de armamentos foi utilizada, o que exigirá anos para recomposição.

Além disso, a guerra expôs fragilidades estratégicas. O jornal observa que o Irã conseguiu “interromper o tráfego com drones baratos e descartáveis”, enquanto os Estados Unidos recorreram a munições de alto custo.

Outro ponto destacado é o isolamento internacional dos Estados Unidos. Países aliados tradicionais se recusaram a apoiar a ofensiva, o que, segundo o editorial, demonstra que “não consideram mais os Estados Unidos um amigo confiável”. O texto alerta que esse pode ser “talvez o maior dano a longo prazo” da guerra, ao enfraquecer as alianças que sustentam a influência global americana.

Críticas à retórica do governo

O New York Times também condena declarações do governo americano durante o conflito. O editorial afirma que Trump fez “ameaças ilegais e imorais sobre a eliminação da civilização iraniana” e critica a postura de autoridades que defenderam ações sem “nenhuma trégua, nenhuma misericórdia”.

Para o jornal, essa abordagem “minou os fundamentos da liderança global americana”, especialmente no que diz respeito à defesa de valores democráticos. Apesar do tom crítico, o editorial ressalta que não há celebração diante dos erros apontados. “Não nos alegramos com seus fracassos”, diz o texto, destacando as mortes e a destruição causadas pela guerra.

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Como saída, o jornal defende uma mudança de postura do presidente. “Trump deveria finalmente reconhecer a inépcia de sua abordagem impulsiva e buscar apoio do Congresso e de aliados para conter os danos”, sugere.