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Trump se ilustra como Jesus Cristo em montagem postada nas redes

Em sua rede social, presidente americano publica desenho em que aparece como Jesus ao curar pessoa e cercado por caças e militares. Pouco antes, criticou papa Leão XIV

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RC
Rodrigo Craveiro
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Rodrigo Craveiro
Repórter
13/04/2026 07:47 - atualizado em 13/04/2026 07:49

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Trump se ilustra como Jesus Cristo em montagem postada nas redes
Trump se ilustra como Jesus Cristo em montagem postada nas redes crédito: Reprodução / Truth Social

Primeiro, Donald Trump criticou o papa Leão XIV, após o pontífice norte-americano oferecer uma oração do terço à paz mundial, na tarde desse sábado (12/4), na Basílica de São Pedro. Minutos depois, o presidente dos Estados Unidos publicou uma ilustração na qual ele próprio aparece como se fosse Jesus Cristo.

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Com uma túnica vermelha e branca, Trump cura uma pessoa, enquanto soldados aparecem flutuando no céu como se fossem anjos, ao lado de águias e de aviões de guerra. No desenho postado pelo republicano, também estão uma criança em oração, uma enfermeira, a bandeira dos Estados Unidos e a Estátua da Liberdade.

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Antes de divulgar a ilustração, Trump disse não ser "grande fã" do papa Leão XIV. "Ele é uma pessoa muito liberal, e é um homem que não acredita em parar o crime", afirmou Trump. 

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Veja a postagem feita por Trump: 

Trump se ilustra como Jesus Cristo em montagem postada nas redes
Trump se ilustra como Jesus Cristo em montagem postada nas redes (foto: Reprodução / Truth Social)

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