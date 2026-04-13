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Leão XIV diz que não tem intenção de entrar em debate com Trump

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Repórter
13/04/2026 06:18

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O papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13) que não tem "a intenção de entrar em um debate" com Donald Trump, em resposta às críticas do presidente dos Estados Unidos. 

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"Não sou um político, não tenho a intenção de entrar em um debate com ele, a mensagem continua sendo a mesma: promover a paz", declarou o papa americano aos jornalistas a bordo do avião que o transportou à Argélia.

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cmk/fka/iba/anb/pb/jvb/pb/erl/fp

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