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EUA e Irã estiveram 'muito perto' de acordo no Paquistão, diz chanceler iraniano

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AFP
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Repórter
12/04/2026 19:28

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O Irã estava "muito perto" de concluir um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio em suas negociações com Washington no Paquistão, disse nesta segunda-feira (13, data local) o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que rejeitou a responsabilidade pelo fracasso do diálogo.

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"O Irã se comprometeu com os Estados Unidos de boa-fé para pôr fim à guerra", afirmou em uma publicação na rede X. Mas quando o acordo estava "muito perto" em Islamabad, "nos deparamos com maximalismo, mudanças constantes de condições e um bloqueio", acrescentou.

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bur-cyj/jj/msp/cjc/am

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