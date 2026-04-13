Após ataque, Papa responde: ‘Não tenho medo da administração Trump’
Pontífice reage após Trump dizer que ele é "fraco" no combate ao crime e afirma que continuará defendendo a paz e o diálogo internacional
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O papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13/4) que não teme o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, horas após ser alvo de críticas feitas pelo republicano nas redes sociais. A declaração foi dada durante voo rumo à Argélia, onde o líder religioso inicia uma viagem de dez dias por países africanos.
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“Não tenho medo do governo Trump, nem de falar abertamente a mensagem do Evangelho, que é o que acredito ser minha missão aqui”, disse o papa a jornalistas que o acompanhavam no voo. Questionado diretamente sobre as publicações de Trump na plataforma Truth Social, Leão XIV respondeu de forma irônica: “É irônico, o próprio nome do site. Não preciso dizer mais nada”.
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As declarações do papa ocorrem após uma série de ataques feitos por Trump no domingo, quando acusou o papa de ser “fraco com o crime” e de atender à “esquerda radical”. O presidente também afirmou que Leão XIV, primeiro papa norte-americano da história, deveria se concentrar em ser “um grande papa, não um político”.
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As tensões entre os dois líderes vêm crescendo nas últimas semanas. O pontífice criticou ações militares dos Estados Unidos contra o Irã e se distanciou de tentativas do secretário de Defesa, Pete Hegseth, de caracterizar a campanha militar conjunta entre EUA e Israel como uma missão cristã.
Apesar do embate, Leão XIV minimizou a ideia de um confronto direto com o presidente norte-americano. Segundo ele, suas declarações não têm como objetivo atacar indivíduos específicos. “O que eu digo não tem a intenção de atacar ninguém”, afirmou.
O papa reforçou ainda que não enxerga sua atuação como política e evitou entrar em confronto direto com Trump. “Não vejo meu papel como sendo político, como o de um político. Não quero entrar em debate com ele. Não acho que a mensagem do Evangelho deva ser deturpada da maneira como algumas pessoas estão fazendo”, disse.
Ele também reiterou que continuará se posicionando contra conflitos armados. “Continuarei a me manifestar veementemente contra a guerra, buscando promover a paz, o diálogo e as relações multilaterais entre os Estados para encontrar soluções justas para os problemas”, declarou.
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Leão XIV destacou ainda o impacto humanitário dos conflitos internacionais. “Muitas pessoas estão sofrendo no mundo hoje. Muitas pessoas inocentes estão sendo mortas. E acho que alguém precisa se levantar e dizer que existe um caminho melhor”, concluiu.