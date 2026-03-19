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'É necessário dinheiro para matar os caras maus', diz Hegseth sobre custo da guerra

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Repórter
19/03/2026 20:36

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O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse nesta quinta-feira que "é necessário dinheiro para matar os caras maus", ao ser questionado se o Pentágono solicitou US$ 200 bilhões para a guerra contra o Irã.

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O custo da guerra ainda é desconhecido. Segundo a imprensa americana, o controlador do Pentágono informou aos legisladores que os primeiros seis dias de guerra custaram US$ 11,3 bilhões.

Hegseth confirmou indiretamente o valor aproximado do pedido do Pentágono por recursos adicionais: "Quanto aos US$ 200 bilhões, acho que esse número poderia variar."

"Voltaremos ao Congresso" para "garantir que recebamos o financiamento adequado", acrescentou o secretário, em entrevista coletiva. O montante final vai depender da duração da campanha militar.

Segundo Daniel Schneiderman, diretor de programas de políticas globais da Penn Washington, a cifra de US$ 200 bilhões é crível: "A quantidade de munições de precisão e interceptadores usados, o número de missões, o combustível consumido e o custo operacional de dois grupos de combate de porta-aviões, tudo isso levado em consideração, resultaria em uma conta muito alta."

O conflito causou um aumento acentuado dos preços do petróleo devido ao fechamento do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial.

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wd/js/lb/nn/lb

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