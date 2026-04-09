Papa arrisca truque com bola de basquete

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Papa Leão XIV protagonizou um momento descontraído nessa quarta-feira (8/4) ao tentar equilibrar uma bola de basquete durante audiência na Praça de São Pedro, no Vaticano. A cena ocorreu após um encontro com o time Harlem Globetrotters, conhecido mundialmente por suas apresentações cheias de habilidade e humor.

Os atletas fizeram uma breve exibição ao fim da audiência geral semanal, arrancando aplausos do público. Em clima de descontração, o pontífice entrou na brincadeira e tentou executar um dos truques clássicos do grupo: girar a bola na ponta do dedo.

Há cerca de 10 anos, o papa Francisco, antecessor de Leão, também interagiu com os Globetrotters em uma ocasião no Vaticano e fez o truque.

Além do momento leve, o papa também comentou temas internacionais. No mesmo dia, Leão XIV elogiou o recente cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, classificando o acordo como um “sinal de verdadeira esperança”.

Nesta quinta-feira (9/4), o pontífice também se reuniu com atletas italianos que participaram dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Durante o encontro, ele destacou o papel do esporte como ferramenta de formação humana, cultural e espiritual.

“O esporte, quando vivido autenticamente, não se torna apenas uma performance. É uma forma de linguagem, uma história feita de gestos, esforço, espera, quedas e novos começos”, afirmou.

Leão XIV ressaltou ainda o exemplo dos atletas paralímpicos, destacando como limitações podem se transformar em potencialidades. Para ele, o esporte ajuda a desenvolver disciplina, equilíbrio emocional e respeito mútuo.

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O papa também alertou para desafios do universo esportivo, como o uso de doping e a excessiva mercantilização dos atletas, que podem ser reduzidos a números ou imagens. “O verdadeiro sucesso se mede pela qualidade dos relacionamentos, pelo respeito e pela alegria compartilhada”, concluiu.