Internacional

Papa Leão XIV nomeia novo embaixador da Santa Sé nos Estados Unidos

07/03/2026 10:12

O papa Leão XIV nomeou neste sábado (7) o novo embaixador da Santa Sé nos Estados Unidos, em meio a tensões diplomáticas pela guerra conduzida pelo governo de Donald Trump no Irã e por sua rígida política migratória. 

O arcebispo Gabriele Caccia, 68 anos, que já foi embaixador da Santa Sé na ONU em Nova York, foi nomeado núncio apostólico em Washington D.C., informou o Vaticano em um comunicado.

Ele substitui o cardeal Christophe Pierre, que se aposentou aos 80 anos. 

Leão XIV é o primeiro papa americano da Igreja Católica. Diante de um cenário político muito polarizado em seu país de origem, ele opta por críticas discretas e indiretas, mantendo abertos os canais de comunicação.

Desde que foi eleito em maio do ano passado, o pontífice nascido em Chicago adotou uma postura clara contra algumas decisões do governo Trump. 

Ele denuncia o tratamento "desumano" reservado aos migrantes, defende o diálogo na Venezuela e lamenta o que descreve como uma "diplomacia da força".

Também pediu a todas as partes envolvidas na guerra no Oriente Médio — desencadeada por ataques aéreos conjuntos de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã — que "assumam a responsabilidade moral de deter a espiral de violência antes que ela se transforme em um abismo irreparável".

Tópicos relacionados:

diplomacia eua religiao vaticano

