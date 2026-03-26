Papa designa bispo de diocese australiana como diretor jurídico do Vaticano

O bispo de uma diocese relativamente desconhecida da Austrália se tornará o principal assessor jurídico do papa Leão XIV, um cargo crucial no Vaticano, informou a Igreja Católica.

O pontífice nomeou o bispo de Broken Bay, Anthony Randazzo, para comandar o departamento jurídico da Santa Sé, informou na quarta-feira (25) o Vaticano.

O organismo é responsável por interpretar as leis da Igreja e também presta assessoria à cúpula católica sobre a resposta aos casos de abuso sexual.

Como chefe do Dicastério para os Textos Legislativos da Igreja, Randazzo supervisionará o poderoso departamento responsável por "salvaguardar" o direito canônico.

Nascido na Austrália, filho de pais migrantes italianos, ele passou os últimos cinco anos a serviço dos fiéis que moram nas idílicas praias do norte de Sydney e da Costa Central de Nova Gales do Sul.

Randazzo, de 59 anos e filho de feirantes de um bairro periférico, é o australiano com o maior cargo no Vaticano desde o falecido cardeal George Pell, que foi detido por acusações de abuso sexual antes da anulação de suas condenações em 2020.

"Estou profundamente agradecido ao papa Leão XIV pela confiança que depositou em mim", afirmou em um comunicado o religioso, que estudou Direito Canônico em Roma.

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