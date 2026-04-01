Macron visitará o Vaticano em 9 e 10 de abril para se reunir com o papa

AFP
AFP
01/04/2026 14:35

O presidente francês, Emmanuel Macron, viajará ao Vaticano nos dias 9 e 10 de abril, onde se reunirá com o papa Leão XIV pela primeira vez, anunciou a Presidência francesa nesta quarta-feira (1º). 

O chefe de Estado, acompanhado de sua esposa Brigitte, abordará, entre outros temas, "os desafios colocados pela atual conjuntura internacional", enfatizou a Presidência francesa. 

"Será uma oportunidade para reconhecer o papel essencial da Santa Sé e o compromisso pessoal do Santo Padre com a paz, o diálogo e a solidariedade entre os povos, assim como para testemunhar a disposição da França em trabalhar em conjunto com a Santa Sé nesse sentido", acrescentou. 

Macron viajará ao Vaticano poucos dias depois da Páscoa, que Leão XIV celebrará pela primeira vez como papa.

