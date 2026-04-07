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Papa qualifica como 'inaceitável' ameaça de Trump contra todo o povo iraniano

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AFP
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Repórter
07/04/2026 16:13

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O papa Leão XIV qualificou como "inaceitável", nesta terça-feira (7), a ameaça do presidente americano, Donald Trump, de eliminar toda a civilização iraniana se Teerã não respeitar seu ultimato, esta noite, para reabrir o Estreito de Ormuz.

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"Hoje (...) foi feita esta ameaça contra todo o povo do Irã, e isto é realmente inaceitável. Certamente, há questões de direito internacional, mas muito mais que isso, trata-se de uma questão moral", disse o papa aos jornalistas, ao deixar sua residência de Castel Gandolfo, perto de Roma, rumo ao Vaticano.

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ide/ahg/an/mvv/am

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