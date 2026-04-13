Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chega ao fim o prazo de Trump para início do bloqueio americano aos portos iranianos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/04/2026 11:24

compartilhe

SIGA

O prazo fixado por Donald Trump para o início do bloqueio naval americano aos portos iranianos expirou nesta segunda-feira às 14h00 GMT (11h00 de Brasília).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente anunciou um bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz depois que as negociações de paz do fim de semana com Teerã terminaram sem acordo. 

As Forças Armadas dos Estados Unidos advertiram que bloquearão todos os portos iranianos do Golfo, mas permitirão a passagem pelo estreito de navios que não tenham como origem ou destino o Irã.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mjf-jz/mel/fp/aa

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay