Chega ao fim o prazo de Trump para início do bloqueio americano aos portos iranianos

O prazo fixado por Donald Trump para o início do bloqueio naval americano aos portos iranianos expirou nesta segunda-feira às 14h00 GMT (11h00 de Brasília).

O presidente anunciou um bloqueio do estratégico Estreito de Ormuz depois que as negociações de paz do fim de semana com Teerã terminaram sem acordo.

As Forças Armadas dos Estados Unidos advertiram que bloquearão todos os portos iranianos do Golfo, mas permitirão a passagem pelo estreito de navios que não tenham como origem ou destino o Irã.

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