Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã executou pelo menos 1.639 pessoas em 2025, maior número desde 1989

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/04/2026 06:18

compartilhe

SIGA

As autoridades iranianas executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025, o número mais elevado desde 1989, informaram nesta segunda-feira (13) duas organizações não governamentais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O número representa um aumento de 68% na comparação com 2024, quando 975 pessoas foram executadas, e inclui 48 mulheres enforcadas, segundo um relatório anual conjunto da organização norueguesa 'Iran Human Rights' (IHR) e da francesa Juntos Contra a Pena de Morte. 

Se a República Islâmica "sobreviver à atual crise, existe um grave risco de que as execuções sejam utilizadas de forma ainda mais ampla como ferramenta de opressão e repressão", afirma o relatório. 

O número significa uma média de mais de quatro execuções por dia. 

Segundo o relatório, o número de execuções é o mais elevado desde que o IHR começou a monitorar os dados em 2008.

As ONGs também alertaram que "centenas de manifestantes detidos continuam sob risco de enfrentar a pena de morte", depois que foram acusados de crimes capitais pelos protestos contra o governo em janeiro de 2026. 

Os protestos foram reprimidos pelas autoridades e, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, deixaram milhares de mortos e dezenas de milhares de detidos.

"Ao criar medo com uma média de quatro ou cinco execuções diárias em 2025, as autoridades tentaram evitar novos protestos para prolongar seu comando hesitante", declarou o diretor do IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sjw/smw/ceg/mas/mvl/fp

Tópicos relacionados:

execucoes guerra ira manifestacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay