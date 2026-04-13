Irã executou pelo menos 1.639 pessoas em 2025, maior número desde 1989

As autoridades iranianas executaram pelo menos 1.639 pessoas em 2025, o número mais elevado desde 1989, informaram nesta segunda-feira (13) duas organizações não governamentais.

O número representa um aumento de 68% na comparação com 2024, quando 975 pessoas foram executadas, e inclui 48 mulheres enforcadas, segundo um relatório anual conjunto da organização norueguesa 'Iran Human Rights' (IHR) e da francesa Juntos Contra a Pena de Morte.

Se a República Islâmica "sobreviver à atual crise, existe um grave risco de que as execuções sejam utilizadas de forma ainda mais ampla como ferramenta de opressão e repressão", afirma o relatório.

O número significa uma média de mais de quatro execuções por dia.

Segundo o relatório, o número de execuções é o mais elevado desde que o IHR começou a monitorar os dados em 2008.

As ONGs também alertaram que "centenas de manifestantes detidos continuam sob risco de enfrentar a pena de morte", depois que foram acusados de crimes capitais pelos protestos contra o governo em janeiro de 2026.

Os protestos foram reprimidos pelas autoridades e, segundo grupos de defesa dos direitos humanos, deixaram milhares de mortos e dezenas de milhares de detidos.

"Ao criar medo com uma média de quatro ou cinco execuções diárias em 2025, as autoridades tentaram evitar novos protestos para prolongar seu comando hesitante", declarou o diretor do IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

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