Netanyahu apoia o bloqueio naval de Trump contra o Irã
compartilheSIGA
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou apoio ao bloqueio dos portos iranianos decretado pelo presidente americano Donald Trump.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O Irã violou as normas (das negociações de paz no Paquistão), o presidente Trump decidiu impor um bloqueio naval", declarou Netanyahu durante o conselho de ministros, segundo um vídeo divulgado por seu gabinete.
"Nós apoiamos, é claro, a postura firme e estamos em constante coordenação com os Estados Unidos", disse.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ha-jd/anb/erl/pb/fp