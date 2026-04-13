Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Netanyahu apoia o bloqueio naval de Trump contra o Irã

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/04/2026 08:52

compartilhe

SIGA

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, expressou apoio ao bloqueio dos portos iranianos decretado pelo presidente americano Donald Trump. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O Irã violou as normas (das negociações de paz no Paquistão), o presidente Trump decidiu impor um bloqueio naval", declarou Netanyahu durante o conselho de ministros, segundo um vídeo divulgado por seu gabinete. 

"Nós apoiamos, é claro, a postura firme e estamos em constante coordenação com os Estados Unidos", disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ha-jd/anb/erl/pb/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay