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Irã considera 'ilegal' e ato de 'pirataria' o bloqueio naval americano

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AFP
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Repórter
13/04/2026 06:06

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O Exército do Irã afirmou que o bloqueio naval-americano, que deve começar nesta segunda-feira (13), é "ilegal" e constitui um ato de "pirataria", e advertiu que nenhum porto do Golfo estará a salvo em caso de ameaça aos portos do país.

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"As restrições impostas pelos criminosos Estados Unidos à navegação marítima e ao trânsito em águas internacionais são ilegais e constituem um exemplo de pirataria", declarou o comandante das Forças Armadas iranianas, Khatam al Anbiya, em um comunicado lido na televisão estatal.

"Se a segurança dos portos da República Islâmica nas águas do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia for ameaçada, nenhum porto do Golfo Pérsico nem do mar da Arábia estará a salvo", acrescentou.

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bur/mz/axn/pb/jvb/pb/fp

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