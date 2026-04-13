Irã considera 'ilegal' e ato de 'pirataria' o bloqueio naval americano

O Exército do Irã afirmou que o bloqueio naval-americano, que deve começar nesta segunda-feira (13), é "ilegal" e constitui um ato de "pirataria", e advertiu que nenhum porto do Golfo estará a salvo em caso de ameaça aos portos do país.

"As restrições impostas pelos criminosos Estados Unidos à navegação marítima e ao trânsito em águas internacionais são ilegais e constituem um exemplo de pirataria", declarou o comandante das Forças Armadas iranianas, Khatam al Anbiya, em um comunicado lido na televisão estatal.

"Se a segurança dos portos da República Islâmica nas águas do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia for ameaçada, nenhum porto do Golfo Pérsico nem do mar da Arábia estará a salvo", acrescentou.

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