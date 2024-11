Um carpinteiro britânico, conhecido como Mitch The Chippy nas mídias sociais, decidiu se vingar do contratante destruindo parte do trabalho que havia feito após ser informado de que não seria pago pelo trabalho "não autorizado" durante o fim de semana. O vídeo, compartilhado no TikTok, em que conta a situação, teve cerca de 3 milhões de visualizações.





Pressão do chefe





Na publicação, o carpinteiro mostra o momento em que derruba as paredes de um prédio em construção e explica que havia trabalhado no sábado para adiantar o cronograma — um pedido informal do chefe, segundo ele. No entanto, quando retornou na segunda-feira, foi informado de que não seria remunerado pelo esforço adicional.





O carpinteiro relatou que: “Meu chefe me perguntou: ‘Quem autorizou você a trabalhar aqui no sábado?’ Eu disse que vim por conta própria, já que ele queria tudo pronto para os encanadores o quanto antes, mas ele respondeu que eu não seria pago por não ter autorização. Então, é isso que ele recebe.”





Mitch disse que iria destruir todas as paredes que havia levantado e, indignado, gostaria de ver a reação do patrão: "Vamos ver quem ri por último quando ele chegar de manhã e só restarem quatro paredes".





Reações mistas





Os internautas elogiaram o carpinteiro pela atitude, enquanto outros o criticaram, argumentando que ele deveria ter esperado autorização para realizar seu trabalho em horas extras. Um usuário disse que “se fosse meu funcionário, eu apertaria a mão dele e ainda daria um bônus pelo esforço”.





Defendendo-se das críticas, o trabalhador afirmou que seu chefe o estava pressionando para agilizar o processo, mas não estava oferecendo condições para que o serviço fosse concluído durante o horário regular. Além disso, ao se recusar a pagar, o empregador propôs que Mitch retornasse para refazer as paredes, o que ele não fez.





O carpinteiro ainda comunicou que esperava receber mais trabalho de seu chefe, mas que recebeu apenas algumas mensagens. Mitch comentou ainda que “quem está dizendo que estou errado claramente nunca passou pela experiência de realizar um trabalho grande e não ser pago”.





A legislação britânica não obriga os contratantes a pagarem horas-extras não autorizadas, a menos que isso esteja estipulado em contrato, informou o site Bored Panda. Além disso, a lei limita a 48 horas de trabalho por semana, a menos que haja um acordo diferente.