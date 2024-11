Imagem mostra laser apontando assaltantes em avenida do Recreio dos Bandeirantes, no Rio; recurso está sendo usado por moradores para alertar motoristas

Moradores do Recreio dos Bandeirantes, bairro da Zona Oeste do Rio, estão utilizando canetas com laser para alertar motoristas sobre a presença de assaltantes nas principais vias do bairro. O acessório é utilizado para “marcar” criminosos que ficam à espreita das pistas para roubar.





Ao anoitecer, os moradores posicionam-se nas janelas de suas casas com as canetas laser, em pontos como a Avenida Salvador Allende, próximo ao cruzamento com a Avenida das Américas. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a tática em ação. Em um dos vídeos, um assaltante tenta se esconder da iluminação laser. Quando o laser não é suficiente, alguns moradores também recorrem a gritos para alertar os motoristas.

Moradores relataram que bandidos costumam pular grades na Avenida Salvador Allende para assaltar motoristas, principalmente ao final da tarde e início da noite, quando o trânsito fica mais lento. Os criminosos roubam, pulam de volta a cerca e fogem.

A Polícia Militar informou que o Batalhão do Recreio segue intensificando o policiamento na região e que o número de prisões na área aumentou este ano, com uma média de 118 por mês.