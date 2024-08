O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal resgatou, nesta sexta-feira (23/8), um trabalhador de 61 anos que caiu em um buraco de aproximadamente 5 metros de profundidade em uma obra para captação de águas pluviais na Asa Sul.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Para realizar o resgate, os militares do Corpo de Bombeiros utilizaram um guindaste da empresa responsável pela obra.

O senhor foi transportado pelos socorristas para o Hospital de Base, consciente e orientado, apresentando luxação no tornozelo esquerdo, suspeita de fratura no joelho direito e escoriações pelo corpo.

Veja a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a essa ocorrência às 09h49 de 23/08/2024, empenhado 04 (quatro) viaturas.

O acidente aconteceu em uma obra destinada à captação de águas pluviais, próximo Rodoviária e da Estação do Metrô da Asa Sul.

Ao chegar ao local, a equipe de socorro deparou-se com o senhor J. S. L, de 61 anos, que havia acabado de cair dentro de uma galeria, de aproximadamente 05 metros de profundidade, em uma obra para captação de águas pluviais. Imediatamente, foram adotados os protocolos para salvamento em altura e a vítima foi resgatada por nossas guarnições, com o apoio de um guindaste da própria empresa responsável pela obra. O senhor foi transportado por nossos socorristas para o IHBB, consciente e orientado, apresentando luxação no tornozelo esquerdo, suspeita de fratura no joelho direito e escoriações pelo corpo.

O local ficou aos cuidados dos funcionários da empresa.

Não sabemos a dinâmica do acidente.