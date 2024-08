Um consumidor de Santa Catarina chocou os funcionários de uma concessionária ao pagar a entrada de um carro com moedas.





O comprador, que não teve o nome divulgado, adquiriu um veículo no valor de R$ 65 mil e deu como entrada 13 galões de água repletos de moedas, somando R$ 17 mil. As informações são da NSC TV, afiliada da Globo no estado.





As garrafas continham moedas de R$ 0,05 até R$ 1,00. Para facilitar a vida dos funcionários, cada galão estava etiquetado com o valor. O caso aconteceu em São José, na região metropolitana de Florianópolis.





O dono da loja afirmou que seus funcionários passaram quatro horas contando as moedas e ainda não terminaram de conferir. Ele confiou no cliente e vai terminar de contar no decorrer da semana.





"A gente passaria muito tempo contando e perderia muito tempo. Tinha muito cliente, muitas negociações em andamento", disse John Raupp, dono da Roçado Motors Carros.

"É loucura, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Vou dizer que é impressionante. É muita moeda. Essas coisas são legais. Fica marcado na história da empresa", disse o comerciante.





O cliente, que não quis se identificar, afirmou que essa já foi a segunda vez em que conseguiu juntar um grande valor em moedas e que agora vai começar de novo. Ele adquiriu um Honda City 2015.