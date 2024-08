Criança de 3 anos morreu após cair do sétimo andar de prédio em Salvador

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil da Bahia investiga a morte de uma menina de três anos que morreu depois de cair do 7º andar de um prédio em Salvador, na noite de sexta-feira (16).





A criança identificada como Saori Dantas Santiago Sales caiu no acesso a garagem do condomínio Edifício Fabiana, onde morava no bairro de Botas, localizado na rua Rodolfo Pimentel.





Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para socorrer a criança. Segundo os bombeiros, a vítima morreu ainda no local.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O caso é investigado inicialmente como acidente. A Polícia Civil informou que aguarda laudos do DPT (Departamento de Polícia Técnica) e depoimentos de familiares para esclarecer as circunstâncias da morte.





Testemunhas disseram à polícia que a mãe e a avó da criança estavam no apartamento quando Saori despencou de uma altura de cerca de 30 metros. A menina teria se apoiado em um móvel próximo a uma janela, que está sem tela de proteção.





Moradores contaram que cerca de uma semana antes do ocorrido, a gestão do condomínio pediu a retirada das redes de proteção dos apartamentos para uma reforma na fachada do edifício.





A Folha entrou contato por telefone com o condomínio Edifício Fabiana, mas não obteve retorno.





Saori foi enterrada no Cemitério Campo Santo, em Salvador, no sábado (17).