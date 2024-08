Cães e gatos conquistam cada vez mais as redes sociais e se tornaram influencers. Além de mostrarem a fofura de seus pets na internet, os donos de alguns animais de estimação conquistaram milhares de seguidores compartilhando o dia a dia de seus melhores amigos. E a fama levou os pets influencers a serem visados pelo mercado publicitário. A Airfluencers, empresa de marketing de influência, fez um levantamento que mostrou quais são os animais que mais fazem sucesso na web.

O estudo mostra que o principal motivo para conquistar espaço nas redes sociais não é só a aparência fofa, mas também o modo de agir do bichinho influencer, que constrói uma personalidade para sua persona on-line. Além disso, é importante interagir com o público, responder aos comentários e participar de desafios e hashtags populares para conseguir mais engajamento nas redes.





O levantamento dividiu os pets famosos em três categorias: micro, inter e macro, com base no engajamento e nas interações. Na categoria micro, com até 50 mil seguidores, um destaque é Princesa Léia, uma cadela Border Collie com mais de 13.626 seguidores. O perfil da “cãotricinha” é gerido pelos humanos Pedro e Day e tem uma média de 897 interações.













Outro destaque é Nina Regina, uma Chihuahua com 45 mil seguidores, uma taxa de engajamento de 1,22% e uma média de 552 interações. O perfil é bem humorado e cheio de memes da cadela.













Já a Chihuahua Fendi, que tem 31 mil seguidores, média de 3.370 interações e taxa de engajamento de 3,19%, divide os holofotes com sua humana, Daniela Rebouças.

Os Chihuahuas aparecem mais uma vez na lista dos micro influenciadores, dessa vez com a dupla Vênus e Marte. O perfil dos dois possui 46 mil seguidores, taxa de engajamento de 1,16% e média de 170 interações. O sucesso é tanto que eles são donos da própria marca de roupas e acessórios para pets.









O último destaque do estudo é Tiff, um Lulu-da-Pomerânia com 29.409 seguidores, taxa de engajamento de 1,19% e uma média de 323 interações. O perfil é associado a uma comunidade de marcas e parceiros e a um blog de cuidado animal.





Já na categoria inter, que engloba perfis com 50 mil a 500 mil seguidores, o estudo destaca Goge, um Golden Retriever de 79 mil seguidores, taxa de engajamento de 1,09% e média de 802 interações. Outro destaque é a vira-lata Nara Naroca, com seus quase 220 mil seguidores, taxa de engajamento de 8,52% e média de 18.392 interações.





Outro vira-lata de destaque é Hunter, que tem 236.517 seguidores, taxa de engajamento de 12,43% e média de 29.207 interações. Seu perfil também divulga sua “estagiária”, Maath Bittencourt, que é zootecnista e adestradora.





Na categoria macro, acima dos 500 mil seguidores, o destaque é a dupla de vira-latas Bambino e Rogerinho, com taxa de engajamento de 7,53%, média de 46.408 interações e 642 mil seguidores. A dupla foi eleita o melhor perfil pet do Brasil no prêmio iBest.





Outro destaque é Blant, uma Husky Siberiana com 711.432 seguidores, taxa de engajamento de 3,67% e média de 26.110 interações. Parte de seu sucesso se deve à convivência com sua irmã humana.





