Minas Gerais está se consolidando como berço de celebridades digitais jovens e com foco no público infanto-juvenil. Com 35 milhões de seguidores no Youtube, Enaldinho foi eleito como uma das 10 personalidades jovens brasileiras de maior influência no país pela revista Forbes. Ele chega a faturar cerca de R$ 20 milhões por ano. Ele não está sozinho. Minas também é o local de nascimento da maior influenciadora feminina do Brasil, de acordo com o Ranking Top Creators do YouTube 2023.

Emily Vick, nascida em Belo Horizonte, lidera a Família dos Rosa, um grupo de influenciadores que apesar de vir de todos os cantos do país, grava seus vídeos em Lagoa Santa, cidade com pouco mais de 75 mil habitantes que fica a 35 km de Belo Horizonte.



A Família dos Rosa é formada pelas mineiras Emily Vick e Katlen, pelo paulista Leozinn — que também figura no Top 10 do Ranking Top Creators do YouTube 2023 —, o catarinense Void Cauã, e o capixaba Robson Abreu. Juntos, os influenciadores somam hoje 42,4 milhões de seguidores no YouTube, 12 milhões de seguidores no Instagram e 29,1 milhões de seguidores no Tik Tok. “Adoramos Minas Gerais, a tranquilidade das cidades, o carinho e a educação das pessoas, tudo nos encanta e nos faz querer ficar aqui”, explica Emily Vick.



Estes verdadeiros fenômenos do mercado brasileiro de influência digital postam suas rotinas em vídeos nas redes sociais de maneira divertida, entre danças, pegadinhas, passeios, viagens e diálogos humorísticos. Emily, líder do grupo, conta como surgiu a Família dos Rosa: “Não foi um time de influenciadores premeditado, ele simplesmente aconteceu, podemos dizer que o grupo dos Rosa nos escolheu de uma forma orgânica e divertida, a partir de um objetivo comum em unir personalidades diferentes em um só lugar”. A influenciadora explica que cada um deles já tinha sua bagagem individual no mundo da internet e, com o tempo, o público já os conhecia como um grupo.

“Logo, os nossos seguidores nos criaram, nos restou apenas dar o nome a esse time e o que todos tinham em comum era o cabelo rosa, e assim, nos tornamos os 'Rosa'”.



Em um mercado que movimenta em torno de R$ 171 bilhões por ano no Brasil, segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan-Rio), o grupo de influenciadores digitais logo percebeu que precisaria de apoio para a profissionalização e diversificação de seus negócios, contratando uma empresa de estratégias de negócios para o mercado de Economia Criativa, a Curta, para dar respaldo às suas campanhas de marketing de influência e sua agenda de shows repleta de aparições por todo o país, podendo se aproximar ainda mais de seu público.



“Os influenciadores precisam transitar no ecossistema de possibilidades que são abertas a eles, deixando de ser apenas pessoas e se tornando verdadeiros personagens que permeiam o imaginário do seu público em diferentes plataformas, seja no online ou no offline. Este é um mercado promissor e de um movimento inevitável no qual os influenciadores digitais vão dominar um mercado de entretenimento que antes era povoado por grandes grupos de mídia e entretenimento”, explica Pedro Gelli, que também é influenciador digital com carreira de mais de 10 anos e é sócio-fundador da Curta, startup e maior hub de influenciadores da América Latina.



Emily reforça que o objetivo do grupo sempre foi levar diversão e inovação para seus seguidores, ao mesmo tempo em que diversifica sua presença no mercado. “Queremos proporcionar experiências ainda mais incríveis para a nossa comunidade. Estamos ansiosos por este novo capítulo”, comemora Emilly Vick. A agenda de shows da Família dos Rosa começa em julho, com espetáculo “Dos Rosa em: o Multiverso dos Elementos” já esgotado em São Paulo.

Em Minas Gerais, o grupo se apresenta em Juiz de Fora, no dia 24 de agosto, e em Belo Horizonte em 24 de novembro.