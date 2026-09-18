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ACIDENTE EM RIBANCEIRA

Pai e filho foram encontrados mortos pela família após desaparecimento

Vítimas foram encontradas dois dias depois de terem sido vistas pela última vez. Homens saíram da Grande BH com destino a São Paulo, mas carro capotou em uma ribanceira no Sul de Minas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/09/2026 15:42

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Pai e filho foram encontrados em ribanceira no Sul de Minas, às margens da BR-381, na manhã desta sexta-feira (18/9)
Pai e filho foram encontrados em ribanceira no Sul de Minas, às margens da BR-381, na manhã desta sexta-feira (18/9) crédito: CBMMG/Divulgação

Pai e filho que estavam desaparecidos depois de saírem de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram encontrados mortos pela própria família em uma ribanceira às margens da BR-381, em Cambuí, no Sul de Minas, na manhã desta sexta-feira (18/9). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), os familiares teriam passado pelo local em busca de respostas e viram a cerca danificada na beira da rodovia.

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Nas redes sociais, uma sobrinha de Hélio da Silva Eduardo, de 58 anos, e prima de Michael Jefferson Gomes Ribeiro, de 29, relatou estar indignada por ter sido a própria família a encontrar as vítimas. Outro detalhe que chama a atenção, segundo a família, é que mesmo depois de terem sofrido um acidente de trânsito, nenhum órgão de segurança soube do ocorrido ou foi acionado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro teria saído da pista, atravessado uma cerca e caído no barranco depois de uma curva na rodovia. Além disso, não havia marcas de frenagem na pista. Imagens registradas pelos militares mostram o veículo bastante danificado e o local onde foi encontrado.

Desaparecimento

Os homens haviam saído da Grande BH na terça-feira (15/9) a caminho de Guarulhos, na Região Metropolitana de São Paulo, onde buscariam uma carga, e foram vistos pela última vez na madrugada de quarta-feira. 

No entanto, eles não chegaram ao destino. Como os homens pararam de retornar mensagens e ligações de parentes, os familiares iniciaram as buscas, junto da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

A Motiva, que administra o trecho da rodovia, informou que encontrou o veículo caído em uma ribanceira na altura do quilômetro 903 na manhã desta sexta-feira. Eles identificaram que o carro – uma Saveiro branca – capotou e que havia duas vítimas dentro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) também foram acionados. Ao Estado de Minas, a PC informou que a ocorrência está em andamento e que outras informações poderão ser repassadas futuramente. A perícia foi finalizada às 11h50 e os corpos foram removidos.

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Por volta das 8h20, o acostamento da rodovia foi interditado para assegurar o atendimento das equipes, mas não houve interdição de tráfego na pista ou registro de lentidão.

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