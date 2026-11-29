Repórter no Núcleo de Criação Multimídia, onde atua na cobertura de projetos especiais e apresentadora da série "Sabia Não, Uai!", que explora a cultura mineira, além de outros conteúdos audiovisuais do Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Uma disputa acirrada marcou a final nacional do Red Bull 24 Horas, realizada na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Os atletas da equipe Giro Leve & O_Corre conquistaram o primeiro lugar na disputada de revezamento em esteiras.

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A distância percorrida pela equipe campeã foi de 374,88km, percurso quase equivalente à distância entre a capital mineira e Além Paraíba, na Zona da Mata mineira, estimada em 377,3km.

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Contudo, a vitória foi apertada. Apenas 2,64 quilômetros colocou a equipe STAB & Inimigos do Pace, que buscava o bicampeonato, na segunda colocação.

O desafio começou às 8h desse sábado (28/11) e terminou às 8h no domingo (29). Durante um dia inteiro, os 32 corredores divididos em dois times, ambos de São Paulo, se revezavam em esteiras.

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Superação física e mental

Integrante da equipe campeã Giro Leve & O_Corre, o corredor Gabriel Barros da Silva ressaltou que o desafio nas esteiras da Pampulha ultrapassou a resistência física. Para ele, o controle mental e a força da torcida foram determinantes para encarar a prova.

"O desafiador aqui é o mental. 24 horas são bastante tempo, exige um preparo antes de chegar aqui e também um apoio da torcida, essa comunidade que dá um incentivo a mais ali para você não sofrer tanto", explicou o atleta.

Gabriel também reforçou o espírito coletivo do time ao longo do revezamento e que o compromisso com a comunidade estava acima de qualquer resultado. "A gente está ali para honrar cada pessoa do nosso time, dando o nosso melhor. Se não saísse campeão, também ia sair feliz, porque viemos aqui, fizemos nosso papel e estivemos junto com a comunidade", afirmou.

Apoio e resistência

O suporte vindo de fora das esteiras, tanto dos belo-horizontinos que por ali passavam, quanto das caravanas trazidas pelas crews, também foi decisivo pelo lado da equipe vice-campeã para enfrentar o desgaste. Daniela Romualdo reforçou que toda torcida ajuda nos momentos mais críticos da disputa ininterrupta, principalmente à noite.

Além da força das arquibancadas, a gestão do cansaço entre as trocas pelo equipamento é peça-chave. De acordo com Nicole Rauen, o cuidado na recuperação do intervalo, como alimentação e tratamento muscular, é essencial para que os atletas retornem à esteira em condições de manter o ritmo elevado ao longo das 24 horas.

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Caminho até a decisão

A etapa decisiva em Belo Horizonte coroou uma trajetória que começou em diferentes regiões do país e envolveu diversas comunidades de corredores. Antes da final na capital mineira, os atletas participaram de etapas classificatórias em cidades como Porto Alegre, Florianópolis, Recife, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo e na própria capital mineira.