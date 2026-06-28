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CORRIDA DE RUA

Africanos dominam pódio da Meia Maratona de BH neste domingo

A competição reuniu milhares de corredores na capital mineira ao longo da manhã deste domingo (28/6)

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
28/06/2026 19:35 - atualizado em 28/06/2026 19:37

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Da esquerda para a direita: Vivian Jeftanui Kiplagat, Nicolas Kiptoo Kosgei e Vestus Cheboi Chemjor
Da esquerda para a direita: Vivian Jeftanui Kiplagat, Nicolas Kiptoo Kosgei (2º lugar) e Vestus Cheboi Chemjor (3º) crédito: Larissa Leone/EM/D.A. Press

A fama de domínio africano nas provas de longa distância ganhou destaque na 17ª Meia Maratona Internacional de Belo Horizonte, realizada na manhã deste domingo (28/6), na Pampulha, com atletas da Etiópia e do Quênia ocupando o top 3 dos 21 km.

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O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Atletas da maratona e meia percorreram toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Atletas da maratona e meia percorreram toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Criado em 2009, o projeto surgiu para suprir a carência de grandes eventos esportivos na capital mineira-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Criado em 2009, o projeto surgiu para suprir a carência de grandes eventos esportivos na capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Milhares de atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH -Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Milhares de atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Os ateltas passaram pelos tradicionais pontos da orla, como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu Casa Kubitschek e o Parque Ecológico-Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Os ateltas passaram pelos tradicionais pontos da orla, como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha, a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu Casa Kubitschek e o Parque Ecológico Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O evento teve a largada e chegada na Praça Nova da Pampulha, próximo à Igreja São Francisco de Assis, um dos principais cartões-postais da capital mineira-Edésio Ferreira/EM/D.A Press
O evento teve a largada e chegada na Praça Nova da Pampulha, próximo à Igreja São Francisco de Assis, um dos principais cartões-postais da capital mineira Edésio Ferreira/EM/D.A Press
A maratona teve ganho acumulado de apenas 79 metros de elevação, enquanto a meia maratona teve com 39 metros-Edésio Ferreira/EM/D.A Press
A maratona teve ganho acumulado de apenas 79 metros de elevação, enquanto a meia maratona teve com 39 metros Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Cerca de 16 mil atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH -Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Cerca de 16 mil atletas profissionais e amadores tomaram as ruas da capital na manhã deste domingo (28/6) na 1º Maratona e 17º Meia Internacional de BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press
Maratonistas tiveram o tempo máximo de seis horas para concluir a prova-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Maratonistas tiveram o tempo máximo de seis horas para concluir a prova Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
BH terá mais uma maratona para chamar de sua -Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
BH terá mais uma maratona para chamar de sua Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Em 2025, a 16° da Meia Internacional de BH alcançou a marca de 10 mil participantes-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
Em 2025, a 16° da Meia Internacional de BH alcançou a marca de 10 mil participantes Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital-Edésio Ferreira/EM/D.A. Press
O percurso da prova foi desenhado para unir velocidade, baixo nível de altimetria e apelo turístico. O trajeto percorreu toda a Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões-postais da capital Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

A vitória ficou com o etíope Alemu Balicha Ragasa, que completou o percurso em 1h03min37s. Em seguida, apareceu o queniano Nicolas Kiptoo Kosgei, que cruzou a linha de chegada com 1h04min18s. O terceiro colocado, o também queniano Vestus Cheboi Chemjor, fechou a prova em 1h04min27s.

Os mineiros apareceram logo na sequência, completando o top 5 da disputa. Natural de São Miguel do Anta, na Zona da Mata, Gilmar Silvestre Lopes terminou em quarto lugar com 1h05min14s. José Geraldo Ferreira Júnior, de Porto Firme, também na Zona da Mata, com o tempo de 1h05min21s, fechou o pódio.

A competição reuniu milhares de corredores na capital mineira ao longo da manhã deste domingo. O percurso na Pampulha combinou trechos de baixa altimetria e passagem por pontos turísticos da cidade, incluindo a Lagoa e vias internas do Zoológico de Belo Horizonte, em um trajeto que exigiu resistência especialmente na subida de cerca de 1,5 quilômetro.

Além da meia maratona, o evento contou com provas de 42 km, 10 km e 5 km.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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