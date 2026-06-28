Paulista volta a BH e vence mais uma maratona em menos de dois meses

Menos de dois meses após prometer que voltaria a correr na capital mineira depois vencer a primeira maratona da cidade, a paulista Eulália Santos, de 45 anos, cumpriu a promessa e e repetiu o feito neste domingo (29/6) ao conquistar o topo do pódio da categoria Feminina da Elite da 1ª Maratona Internacional de Belo Horizonte, na Pampulha. A atleta natural de Ribeirão Preto superou o curto tempo de recuperação entre as competições e confirmou a boa fase ao conquistar mais um título na cidade.

A vitória ganhou um significado ainda maior por causa da preparação. Depois de vencer a primeira Maratona Oficial de BH em 17 de maio, Eulália teve pouco tempo para descansar antes de voltar aos treinos e encarar o desafio de 42 quilômetros deste domingo. Ao cruzar a linha de chegada, ela fez questão de agradecer pela conquista e dividir os méritos com quem esteve ao seu lado.

"Em primeiro lugar, gratidão a Deus sempre, por ter me dado força e energia. O intervalo de descanso foi muito curto, mas consegui. Também agradeço toda a equipe que tenho por trás, meus patrocinadores, meu treinador, meu namorado, a equipe de massagem e todos que fizeram parte dessa recuperação", afirmou.

Se a recuperação foi um obstáculo antes da largada, o percurso também exigiu atenção durante a prova. Para Eulália, o trecho mais duro foi dentro do Zoológico. "Você não vê a subida, mas sente. É pior ainda", resumiu.

Apesar do esforço, a campeã saiu encantada com o cenário da corrida. Correndo pela primeira vez ao redor da Lagoa da Pampulha, ela elogiou a paisagem e revelou que pretende voltar à capital para outro desafio tradicional do calendário esportivo. "Não conhecia a Pampulha. Achei lindo correr em volta da orla. Agora quero retornar à cidade para a Volta da Pampulha", contou.

Perrengue

Durante a conversa com o Estado de Minas, Eulália lembrou do perrengue que sofreu nos primeiros quilômetros da primeira maratona que disputou na cidade. No meio do percurso, ela precisou parar para amarrar o cadarço do tênis, que havia se soltado. Desta vez, decidiu não correr o mesmo risco. "Hoje eu amarrei o cadarço e não deixei desamarrar", brincou.

Milhares de corredores profissionais e amadores tomam as ruas da capital na manhã deste domingo. Com largada na Praça Nova da Pampulha, a prova percorreu toda a orla da lagoa, em um trajeto pensado para combinar velocidade, baixa altimetria e um dos principais cartões-postais da cidade. Além da maratona, o evento contou com provas de meia maratona, 10 km e 5 km.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro